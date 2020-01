L’œuvre ultime de la liste Super Smash Bros. compte désormais 80 combattants

Nintendo a publié une mise à jour de la célèbre illustration de la liste Super Smash Bros.Ultimate, qui présente tous les personnages jouables du jeu.

Voici l’illustration mise à jour de la liste au 16 janvier 2020 avec Byleth à l’intérieur:

Et voici de plus près Byleth, qui est à côté de Snake, Daisy et Greninja:

参 戦 フ ァ イ タ ー は つ い に 80 種類 に!

シ リ ー ズ の 垣 根 を 超 え た 史上 最大 規模 の お 祭 り 、 こ れ よ り 延長 戦 に 突入 し ま す!

今後 、 ど ん な フ ァ イ タ ー が 追加 さ れ る の か お 楽 し み に! # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/4p3xMNpoBi

– 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBrosJP) 16 janvier 2020

Merci, Brandon.

