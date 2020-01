L’offre 3 pour 2 de Target sur les jeux inclut désormais Resident Evil 3 et Persona 5 Royal

Par James Pickard,

Nous avons espionné et remarqué que Target a élargi la gamme de jeux inclus dans son offre 3 pour 2 pour inclure un certain nombre de versions nouvelles ou à venir.

Parmi les nouveaux ajouts les plus intéressants, citons Resident Evil 3, Persona 5 Royal et My Hero One’s Justice 2 – tous les jeux devraient être lancés en mars. Donc, si vous envisagez de vous en procurer une copie, vous pouvez les regrouper avec quelques autres jeux pour faire une économie décente.

En jetant un œil à certains des autres jeux actuellement disponibles dans l’offre 3 pour 2, vous pouvez également ajouter Star Wars Jedi: Fallen Order, Call of Duty: Modern Warfare ou Spider-Man: Game of The Year Edition. Optez pour trois de ces titres à prix plein et vous ne paierez que 40 $ chacun. Pas une mauvaise économie, dans l’ensemble!

Amazon gère également actuellement sa propre offre 3 pour 2 à travers des jeux, des films, des livres et plus encore. La sélection là-bas, cependant, est loin d’être aussi vaste que celle de Target. Pourtant, si vous trouvez un trio de choses qui vous intéressent, il y a également des opportunités d’économiser quelques dollars.

Il semble que ce soit le dernier jour pour ces deux offres, alors assurez-vous d’en profiter pendant que vous le pouvez.

