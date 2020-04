Logan Williams, acteur de The Flash and Supernatural, décède à 16 ans

Par Rodolfo León

04/03/2020 17h00

Malheureusement l’acteur Logan Williams, connu pour son rôle dans la série Le flash comme la jeune version de Barry Allen , est décédé subitement à 16 ans. Le rapport provient du portail Tri-City-News, qui a confirmé la terrible nouvelle avec la mère de l’acteur, Marlyse.

A travers une déclaration, Marlyse “est dévastée de ne pouvoir embrasser ses parents, qui viennent de perdre leur unique petit-fils”:

«Je ne peux pas embrasser mes parents qui viennent de perdre leur seul petit-fils. Avec son talent et sa belle apparence, Logan avait le potentiel pour être une énorme star. »

Grant Gustin, acteur qui donne vie à Barry Allen / Le Flash dans la série, il a partagé ses condoléances à travers Instagram:

«Je viens d’apprendre la nouvelle dévastatrice de la mort soudaine de Logan Williams. Cette photo date du début de l’enregistrement de l’épisode pilote de The Flash en 2014. J’ai été très impressionné, non seulement par le talent de Logan mais aussi par son professionnalisme sur le plateau. Mes pensées et mes prières reposent sur lui et sa famille pendant ces moments que j’imagine être extrêmement difficiles pour eux. Veuillez avoir Logan et sa famille dans vos pensées et vos prières pendant ces moments étranges et difficiles pour tout le monde. »

Pour sa part, John Wesley Shipp, qui joue Jay Garrick dans la série, il a également présenté ses condoléances pour Twitter:

Heartsick a appris la mort de Logan Williams à 16 ans. Il était à 100% déterminé à jouer le jeune Barry Allen, et il nous a manqué une fois que nous avons dépassé cette partie de l’histoire. Amour et compassion envers la famille et les amis de Logan dans votre chagrin. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC

– John Wesley Shipp (@JohnWesleyShipp) 3 avril 2020

«Cela me brise l’âme d’apprendre la mort de Logan Williams à 16 ans. Il était à 100% déterminé à jouer un jeune Barry Allen, et il nous manque une fois que nous avons fait avancer l’histoire. J’envoie amour et compassion à la famille et aux amis de Logan pendant leur deuil. »

Repose en paix, Logan Williams.

Source: Nouvelles de Tri-City

Rodolfo León

Twitter: @remi_leon

