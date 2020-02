Logitech et Herman Miller s’associent pour fabriquer, euh, des «meubles gamer»

La société de matériel et d’accessoires de jeux Logitech s’associe à la société de conception Herman Miller pour fabriquer des meubles pour les joueurs.

Dans un article sur son site Web, Herman Miller indique que les fruits de cette collaboration sortiront au printemps 2020 et que ce sera principalement pour les joueurs d’esports. Un communiqué de presse sur l’actualité parle également de la façon dont les joueurs professionnels et les streamers ont besoin “du bon équipement pour fonctionner à leur meilleur pendant de longues périodes”, tout comme les vrais athlètes.

“Logitech G s’engage à créer le meilleur équipement pour les joueurs”, a déclaré le chef de la direction de l’entreprise Peter Kingsley.

“Nous rendons cela possible grâce à un processus de collaboration unique entre nos équipes de conception et d’ingénierie, nos partenaires et nos clients pour traduire les besoins et les capacités en produits que les joueurs adorent. Herman Miller était le choix évident pour nous de nous associer étant donné leurs plus de 100 ans d’expérience Ensemble, nous fournirons des produits incroyables avec une ergonomie, un confort et des performances avancés que les joueurs méritent. “

Le directeur marketing d’Herman Miller, Tim Straker, a ajouté: «Chez Herman Miller, nous avons une riche histoire de conception de solutions pour soutenir les gens où qu’ils vivent et travaillent. Nous sommes ravis de combiner notre approche ergonomique axée sur la recherche avec l’excellence de Logitech G en matière de technologie et d’innovation. Ensemble, nous développerons des solutions de haute qualité qui fourniront aux joueurs et aux athlètes d’esports le plus grand soutien et confort. “