Logitech promet d’améliorer l’audio de vos jeux avec une image de votre oreille

Ces dernières années, il est assez courant de voir des entreprises technologiques intelligence artificielle afin d’améliorer les performances de leurs produits. Logitech, par exemple, a annoncé son application techniques d’apprentissage automatique pour atteindre un meilleure expérience audio dans les jeux vidéo, un secteur qui ne cesse de grimper en ce qui concerne les accessoires haut de gamme. Cependant, la proposition du constructeur est assez curieuse.

Près de Incarner, société spécialisée dans l’audio, Logitech a créé Immergez, une application qui vous promet “Écoutez l’audio des jeux vidéo comme s’il s’agissait de sons réels”. L’idée est que les joueurs PC – pour l’instant rien pour les consoles – peuvent percevoir les effets sonores en fonction de leur point d’origine et de la distance qui vous sépare d’eux. L’objectif, comme le nom du logiciel le prévoit, est d’offrir une expérience immersive.

Vous entendrez l’emplacement précis des pas de votre ennemi et les sons de rechargement des armes; Vous avez l’avantage d’écouter vos adversaires avant qu’ils ne vous écoutent. Immerse y parvient en exploitant la puissance du cloud computing et de l’intelligence artificielle pour offrir des expériences sonores vraiment immersives conçues uniquement pour vos oreilles.

La chose la plus intéressante, cependant, est le processus qu’ils suivent pour atteindre leur objectif. Immergez il vous demande de prendre une photo de votre oreille Avec l’appareil photo d’un smartphone. Et pour quoi en ont-ils besoin? Comme ils l’expliquent, son intelligence artificielle analyse la forme et la structure de l’oreille pour déterminer comment il reçoit le son. De cette façon, ils atteignent créer un profil audio personnalisé Pour chaque utilisateur.

Malheureusement Immerse ne sera pas une application gratuite. Il sera offert sous un modèle d’abonnement à 2,99 $ par mois, 14,99 par an ou 39,99 pour 5 ans. Si vous êtes trop sceptique quant à son fonctionnement, Embody vous offre une période d’essai gratuite de 2 semaines à vérifier par vous-même. Bien entendu, le logiciel n’est pour l’instant compatible qu’avec les éléments suivants: casque de jeu de Logitech: G231 Prodigy, G233 Prodigy, G331, G332, G431, G432, G433, G533, G633, G933, G635, G633s, G935, G933s, PRO et PRO X.

“Le défi d’offrir son spatial Grâce aux écouteurs, il a persisté pendant des décennies. Les plis et la forme de l’oreille sont uniques à chaque individu et changent la façon dont nous entendons les sons autour de nous. D’où la besoin d’une solution audio spatiale personnalisée. Avec Immerse est un son conçu pour vous, pas pour les masses. Nous sommes ravis de travailler avec Logitech “, a déclaré Kapil Jain, PDG d’Embody.

