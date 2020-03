L’OMS recommande de jouer pour surmonter la pandémie de COVID-19

L’épidémie de coronavirus ou COVID-19 qui est apparue à Wuhan, en Chine, s’est déjà transformée en pandémie mondiale. Cela a obligé de nombreuses personnes à être enfermées à la maison, ce qui a affecté la santé mentale de plusieurs personnes en générant de l’anxiété ou de la dépression. Pour éviter cela, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que les gens passent du temps à jouer.

Achetez Nintendo Switch Lite sur Amazon:

Selon les rapports de PCGamesN, Tedros Adhanom, Directeur général de l’OMS, a reconnu qu’il était normal que les gens aient peur ou soient confus en temps de crise. Il a donc donné une série de recommandations que le public peut suivre pour se sentir mieux.

Prenez soin de votre santé mentale. Il est normal de se sentir stressé, confus et effrayé pendant une crise. Parlez aux gens que vous connaissez et en qui vous avez confiance et qui peuvent vous aider. Soutenir les gens de votre communauté peut vous aider autant qu’eux. Vérifiez vos voisins, votre famille et vos amis. La compassion est un médicament “, a-t-il expliqué.

Au cas où vous l’auriez manqué: votre ordinateur peut aider à lutter contre les coronavirus

Ce n’est pas tout, car Adhanom a également invité la communauté à passer du temps avec différents passe-temps: “écouter de la musique, lire un livre ou jouer quelque chose”.

Il convient également de noter qu’Adhanom a mentionné qu’il y avait d’autres choses dont les gens devraient s’occuper pendant cette pandémie. Le principal de tous est leur santé, ils recommandent donc de manger sainement, d’éviter de fumer et de faire de l’exercice.

Et vous, suivrez-vous ces recommandations? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées au coronavirus.

.