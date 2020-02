London Royal Ravens oblitère les mutins de Floride avec une forte victoire 3-1

L’anticipation de l’esport étant à son plus haut niveau, le match des Florida Mutineers et des Royal Ravens de Londres a commencé avec un retard technique. Mais une fois le match commencé, il n’y avait plus de retour possible.

La Floride a maintenu une avance de plus de vingt points dès la sortie de la porte, mais les Royal Ravens ont rebondi en un clin d’œil, égalisant le match et prenant plus tard la tête avec une marge de quinze points. Londres avait un excellent ensemble de jeu défensif, et avec leurs racines offensives, en restant prudent et confiant, il y avait peu de choses qui les empêchaient d’avancer. La Floride, qui a commencé avec beaucoup de succès, s’est éloignée de sa compétition, perdant de plus de quarante points. Cette avance a continué de croître, avec Wuskin marquant 5 tirs multiples à travers le tableau, alors que le jeu est devenu une explosion de quatre-vingts avant en faveur des London Royal Ravens.

Les mutins devenaient absolument effacés, traînant de plus de 100 points dans les trois dernières minutes de Hardpoint. Frosty, à un moment donné 21/15, a été le seul joueur de Floride à avoir mentionné ce tour, accumulant plusieurs multi-kills alors que ses coéquipiers luttaient pour marcher même en ligne droite sans être absolument frappé à mort. Le classement a dominé avec quelques triplés, alors que les Royal Ravens de Londres ont remporté la victoire au premier tour directement sous les Florida Mutineers, ce qui en fait un match 1-0.

Dominance de la carte 1… London @RoyalRavens mène tôt après le 250-113 Hardpoint sur Florida @Mutineers. # 6thRaven

S&D à venir: https://t.co/MHDFsjEAOH # CDL2020 pic.twitter.com/hMYGrFji7p

– Call of Duty League (@CODLeague) 22 février 2020

Deuxième round

Le deuxième match du jeu était Search and Destroy, se déroulant à Gun Runner. Wuskin a été instantanément averti des tireurs d’élite au coup d’envoi de la manche, Londres tenant extrêmement bien le hors-jeu contre les Mutineers. Les Ravens ont remporté la victoire si facilement qu’elle s’est envolée, ce qui en fait un match 1-0 de S ‘n’ D. Le deuxième tour a été encore plus rapide, Londres s’imposant à nouveau. La carte est un favori connu pour Londres, et l’avantage est resté chez Ravens pendant presque toute la manche.

Où était l’infraction notable de la Floride? Partout où Prestinni a décidé de tirer, essentiellement. Au troisième tour, il a essentiellement porté ses coéquipiers de Floride sur son dos. En conséquence, les Mutineers ont avancé avec une victoire surprise, ce qui en fait un match 2-1. Cependant, le prochain tour a été un bonheur facile pour les Royal Ravens de Londres, abattant tout signe de compétition dans les trois prochains tours, gardant la tête à une avance de 5-1.

Alors que les équipes changeaient de camp, tous les signes d’une victoire en Floride semblaient absolument désespérés, mais dans le monde de Call of Duty, tout est possible. La Floride a remporté sa première victoire en plus de quatre tours, et comme une surprise, ce fut un match rapide et facile pour eux de rebondir, ce qui en fait un match 5-2. Skrapz a marqué le premier kill du match, et avec quatre joueurs du côté de Londres, le dernier joueur de Mutineers, Skyz, a été abattu dans un feu croisé. Londres menait désormais le match 2-0 alors que les deux équipes entamaient le troisième tour de domination.

A 13-3 de @skrapzg dans le S&D 6-2, @RoyalRavens a rapidement progressé 2-0 dans la série sur les @Mutineers! # 6thRaven https://t.co/MHDFsjEAOH # CDL2020 pic.twitter.com/s7CeIb0pcM

– Call of Duty League (@CODLeague) 22 février 2020

Troisième round

Si la Floride ne le faisait pas ici, ils rentreraient complètement vaincus, avec un blanchiment impardonnable. St. Petrograd était la carte et Domination était le nom du match au troisième tour, les deux équipes commençant fort dès le début. Les Corbeaux avaient dominé jusqu’à présent, et tous les signes pointaient vers ce résultat au fur et à mesure que le cycle progressait. Malgré une avance de près de quinze points, la Floride était toujours fragile alors que Londres plaidait contre ses rivaux avec des jeux de puissance défensifs toujours solides. Les Ravens ont réduit l’écart en tête de la Floride, ce qui en fait un match de dix points dans les dernières secondes du tour, mais ce n’était pas suffisant pour maintenir la victoire car la Floride a remporté la victoire.

Alors que les équipes changeaient de camp, le match est passé d’un match de dix points à huit points, les Ravens passant au point C sur la carte, le favori du Royal Londonien, Dylan, faisant tout ce à quoi il pouvait raisonnablement penser pour prendre la tête et porter le jeu pour son équipe. Le joueur puissant des mutins, Frosty, a commencé à prendre vie au cours de cette ronde, avec une défense solide ainsi qu’une offensive individuelle contre les défenseurs de Londres. Le match est resté serré, mais point par point, les Royal Ravens de Londres n’abandonnaient pas. Avec cinquante secondes restantes dans le tour, le match a été une bataille de huit points de différence, la Floride faisant de son mieux pour garder la tête de l’offensive de Londres … alors que la Floride a remporté son premier match, ce qui en fait un match 2-1.

Signes de vie des @Mutineers, ils possèdent le Domination 151-132. # FearTheDeep @ RoyalRavens place 2-1 dans le 2e Hardpoint: https://t.co/MHDFsjEAOH # CDL2020 pic.twitter.com/IQwT1nK6aS

– Call of Duty League (@CODLeague) 22 février 2020

Quatrième tour

La Floride a commencé fort avec une avance de vingt-trois points sur Londres dès le début du match de domination. En un éclair, Londres a rebondi offensivement. Ils ont égalisé puis vaincu chaque pression exercée par la Floride, prenant plus de trente points d’avance sur leurs rivaux. Cette avance a atteint plus de soixante-dix points plus tard dans le match, alors que Rated et Wuskin ont facilement échangé des victoires contre la Floride.

Toute l’équipe des Royal Ravens mène une forte offensive contre la Floride. Alors que la Floride tentait d’avancer, il semblait que les mutins ne pouvaient rien faire alors que les attaques marquaient une différence de plus de 100 points, tous en faveur de Londres. Chaque seconde que la Floride abandonnait défensivement ne faisait que renforcer l’attaque du mode bête des Corbeaux, car les derniers moments du match se déroulaient au milieu de la grotte d’Azhir. Wuskin était 29/13 à la fin du match, et sans surprise du tout, les London Royal Ravens ont détruit les Florida Mutineers avec une finale de 3-1.

