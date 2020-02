L’option de sauvegarde croisée de Witcher 3 ne vient pas sur PS4 ou Xbox One

Par Stephany Nunneley,

Mardi 18 février 2020 20:32 GMT

CD Projekt Red a déclaré qu’il n’était pas prévu d’apporter une fonctionnalité de sauvegarde croisée à The Witcher 3 sur des plates-formes autres que Switch.

Un patch a été publié aujourd’hui pour The Witcher 3 qui permet une fonctionnalité de sauvegarde croisée entre les versions Switch et PC du jeu. Mais CD Projekt Red a déclaré qu’il n’avait pas de plans similaires pour les versions PS4 ou Xbox One du jeu.

Selon CDP, l’option a été conçue pour la version Switch “spécifiquement, avec Sabre Interactive – l’équipe qui coopérait étroitement avec nous sur le port Switch”, a déclaré un porte-parole du CDP à USgamer.

“Il n’y a aucun plan concernant des fonctionnalités similaires dans les autres versions de The Witcher 3.”

La mise à jour d’aujourd’hui pour Switch a également ajouté la prise en charge du contrôle tactile, des options graphiques supplémentaires, de multiples optimisations de performances et corrigé divers bugs et plantages visuels.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.