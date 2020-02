Lord Of The Rings TV Show Stunt Actor souffre d’une blessure à la tête sur le plateau

Un acteur cascadeur de l’émission télévisée Le Seigneur des Anneaux d’Amazon a subi un traumatisme crânien lors des répétitions ce mois-ci, a confirmé le réseau de diffusion en continu.

La société a déclaré dans un communiqué au New Zealand Herald que ce cascadeur avait été transporté à l’hôpital et avait ensuite été libéré. Elle se porte bien et devrait bientôt reprendre le travail. L’entreprise procédera à un examen de sécurité à la suite de cet incident.

“Alors qu’elle répétait un coup sur le plateau, l’un de nos talentueux cascadeurs a été blessé et a subi une coupure à la tête”, a déclaré Amazon. “Elle a été immédiatement transportée à l’hôpital, où elle a été vue par un spécialiste et est rentrée chez elle pour récupérer peu de temps après.

La déclaration se poursuit: “Nous sommes heureux d’annoncer qu’elle se porte bien et nous prévoyons de la remettre au travail bientôt. La santé et la sécurité de notre équipe et de notre équipe sont notre priorité absolue, et nous examinons l’accident pour nous assurer que nous maintenons les plus hauts niveaux de sécurité sur notre production. “

L’actrice cascadeuse blessée était Elissa Cadwell, une Australienne, qui avait auparavant joué des cascades pour Nicole Kidman dans Aquaman. Les sources du site ont déclaré que Cadwell “est tombée dans l’eau dans de grands réservoirs comme prévu, mais sa tête a heurté un boulon dans le processus”.

Cela aurait transpiré lors du tournage au Kumeu Film Studio, à l’extérieur d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Cadwell a également effectué des cascades pour Blake Lively dans le film de tueur de requins The Shallows, tandis qu’elle a également récemment terminé le tournage de son premier rôle d’acteur majeur en tant que Nitara dans le film Mortal Kombat.

Le casting de l’émission sans titre Lord of the Rings a été récemment annoncé, et il comprend un acteur d’une autre énorme série fantastique – Joseph Mawle, qui a joué Benjen Stark dans Game of Thrones. L’actrice galloise Morfydd Clark joue un jeune Galadriel, mais d’autres détails sur des personnages spécifiques de la série sont inconnus.

En dehors de l’émission de télévision, plus de détails sur le nouveau jeu vidéo Gollum et le prochain MMO du Seigneur des Anneaux ont été confirmés.

