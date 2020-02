L’Ordre 1886 fête ses cinq ans aujourd’hui!

L’Ordre 1886 a fait ses débuts au cours des premières années de Playstation 4, et pourtant c’était l’un des premiers titres à démontrer le potentiel graphique que cette console pouvait atteindre. Malheureusement, sa réception a été quelque peu mitigée, car malgré des graphismes excellents et une cinématique de haute qualité, ils n’étaient pas suffisants pour éclipser le vrai problème qui se cachait dans cette exclusivité du PS4: sa durée et sa répétabilité.

De nombreux accusés La commande d’être un jeu avec un gameplay assez générique, avec très peu de variété dans son combat et ses ennemis. Cependant, ses contrôles étaient réactifs, et s’il est vrai que ce titre n’a pas fait grand chose pour innover, cela ne veut pas forcément dire qu’il s’agissait d’un mauvais jeu, car le combat a fonctionné décemment. Certains l’ont même appelé un film interactif, grâce à sa cinématique étendue, qui a parfois duré la même chose que les séquences de gameplay. Mais comme je l’ai déjà dit, la qualité de ces derniers était phénoménale, en particulier pour une console qui n’était sur le marché que depuis un peu plus d’un an.

Au fil du temps, ce titre a commencé à recevoir une appréciation beaucoup plus grande des joueurs. Sans aucun doute, cela est dû en grande partie à la portée La commande eu après le lancement, coûtant jusqu’à 5 $ Boutique Playstation et même ses débuts dans le cadre des jeux mensuels de PS Plus Cinq ans plus tard, L’Ordre 1886 C’est toujours l’un des jeux qui a amené la puissance graphique de la PS4 à la limite, et si cela se produit vraiment, il sera surprenant de voir ce que Prêt à l’aube pourrait faire avec une suite en utilisant la puissance de Playstation 5. Au moins, nous attendons toujours le deuxième versement.

Récemment, nous avons eu l’occasion de revivre ce grand jeu, et ici vous pouvez voir le gameplay que nous avons fait à ce sujet.

Source: Atomix

.