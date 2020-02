L’ordre déchu ne pouvait presque pas inclure le mot «Jedi»

Capture d’écran: Respawn Entertainment

Au D.I.C.E. Au sommet de Las Vegas plus tôt cette semaine, le directeur de Respawn Entertainment, Stig Asmussen, s’est assis pour une brève discussion au coin du feu sur Star Wars Jedi: Fallen Order. La conférence a jeté un coup d’œil derrière le rideau sur le développement du jeu, y compris la révélation que le studio avait presque dû marcher sur la pointe des pieds en utilisant le surnom officiel Jedi tout en travaillant avec l’emblématique franchise de science-fiction.

Peu de temps après avoir rejoint les développeurs de Titanfall en 2014, Asmussen a mis sur pied une petite équipe chez Respawn avec l’intention de créer un jeu d’action-aventure à la troisième personne. EA finira par contacter Respawn sur la possibilité de travailler sur Star Wars. Cela correspondait parfaitement au modèle que l’équipe d’Asmussen était déjà en train de créer, et lorsque l’opportunité leur a été officiellement offerte, ils ont décidé à l’unanimité de changer de vitesse.

Ce jeu précédent, qui ne s’est jamais manifesté en dehors d’une petite tranche verticale, a fourni les bases de ce qui allait devenir Fallen Order. Cependant, il y avait encore plusieurs étapes entre la réception de l’appel d’EA et l’élingage de Stormtroopers avec Cal Kestis.

“Nous savions que nous devrions créer un jeu d’aventure-action à la troisième personne, mais par respect, il était juste de réinitialiser et de penser à d’autres choses”, a déclaré Asmussen à l’hôte Anthony Carboni. “Nous avons en fait parlé de travailler sur un jeu de podracing ou un starhooter, ce qui n’était pas quelque chose pour lequel l’équipe était vraiment construite à l’époque. Et nous nous sommes réintégrés dans le type de jeu que nous faisions auparavant, qui avait tous les piliers de ce qu’est devenu Jedi: Fallen Order. »

Lucasfilm n’était pas non plus très enthousiaste à l’idée que le jeu de Respawn se concentre sur les Jedi. Asmussen a qualifié le concept de sorte de «Saint-Graal» chez Lucasfilm, surtout en ce qui concerne la période qui a suivi la vaste purge Jedi de l’Empire. Après quelques encouragements des cadres vers la réalisation d’un jeu de tir à la première personne à la Titanfall, Lucasfilm a acquiescé. Seul Respawn n’était pas autorisé à utiliser le mot Jedi. En tant que tel, les premières versions de Fallen Order ne les appelaient que «utilisateurs de Force» avant que Lucasfilm ne cède à nouveau du terrain et ne donne aux développeurs la licence d’utiliser le nom approprié.

Asmussen a également abordé le sujet délicat des difficultés de jeu. Très tôt, les concepteurs savaient qu’ils voulaient que Fallen Order soit un jeu stimulant qui refléterait le parcours de Cal à travers les épreuves proposées aux joueurs. Le protagoniste est toujours un Padawan lorsque nous le rencontrons au début du jeu, après tout, à la dérive à travers la galaxie sans professeur pour le guider. Il ne devrait pas pouvoir immédiatement botter le cul de tout le monde. Le niveau de défi a bien fonctionné pendant que Respawn montrait le jeu à des groupes de joueurs expérimentés, mais le studio a rapidement commencé à réaliser que Fallen Order pouvait être un peu trop difficile pour les autres joueurs.

«Nous ne voulions pas faire en sorte que personne ne se sente exclu, nous avons donc compté sur les tests de concentration», a expliqué Asmussen. «L’une des premières choses que nous nous sommes concentrés sur les tests a été ce que nous avons appelé le« gant de combat », où des vagues après des vagues d’ennemis sont entrées. Certaines personnes ont adoré. C’était probablement notre deuxième difficulté la plus difficile dans ce que nous avons fini par expédier. Mais à travers plusieurs tests de focus différents avec un public plus large, ils se sentaient vraiment comme si le jeu était trop punitif. C’est alors que nous avons décidé de recalibrer nos niveaux de difficulté et d’ajouter le mode histoire. “

Depuis son lancement en novembre dernier, Star Wars Jedi: Fallen Order a vendu plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde. Il y avait quelques problèmes – difficulté inégale, combat imprécis, bugs désagréables – mais c’est toujours fondamentalement une expérience Star Wars. Le travail qu’Asmussen et son équipe de Respawn ont fait pour devenir des étudiants de cet univers bien-aimé est réalisé dans les mondes incroyables et les explorations thématiques de Fallen Order, donc c’est cool d’apprendre un peu comment la saucisse Tauntaun est faite. Dites-moi simplement que l’idée de podracing flotte toujours quelque part dans le studio.

