Lords Mobile renouvelle et tire au sort le MacBook Pro pour célébrer

Heureusement, il existe de plus en plus de façons de jouer et de s’amuser. Ya pas besoin d’avoir une console connectée au téléviseur pour pouvoir jouer à certains jeux. Le smartphone est devenu la nouvelle console, avec une multitude de jeux de toutes sortes et pour tout le monde, ce qui nous aide à passer un bon moment tout en travaillant intellectuellement.

L’un des joueurs les plus acclamés par les mobiles est Lords Mobile, choisi par Google comme le jeu le plus compétitif, et qui a été rénové pour le rendre encore plus réaliste et amusant.

Pour ceux qui ne connaissent pas Lords Mobile, c’est un jeu de rôle multijoueur (MMORPG) développé par IGG dans lequel nous devrons devenir des héros afin d’unir les royaumes. Nous devrons recruter différents personnages (des nains et des sirènes aux elfes noirs et aux robots steampunk), constituer une armée et lutter pour défendre notre empire.

Au cours des quatre années de vie qu’il vient de tourner, il est devenu l’un des jeux les plus téléchargés de tous les app stores.

Mise à niveau des troupes et nouveaux mécanismes de protection

Parmi les nouvelles que Lords Mobile a présentées fin mars, les joueurs ils pourront améliorer leurs héros et leurs troupes, ce qui les rend encore plus forts. De plus, l’interface a également subi des modifications pour rendre l’expérience de jeu beaucoup plus facile et plus réaliste.

IGG a également pris en compte les commentaires des utilisateurs et a intégré dans la mise à jour systèmes pour aider à protéger les joueurs et aux guildes des nouveaux royaumes.

Après avoir passé la période de protection initiale, avoir une période de restriction de 90 jours où les joueurs puissants ne pourront pas entrer dans leur royaume pour les attaquer, leur permettant de grandir et de rester en sécurité. Bien sûr, les joueurs soumis à cette restriction peut continuer à participer à différents événements tels que Kingdom vs. Kingdom, Cup of Lords ou Royal Battle pour gagner des récompenses.

Promotions et cadeaux pour les joueurs

Profitant du renouvellement du jeu, Lords Mobile a lancé un Campagne exclusive pour les lecteurs Hypertextuels, avec un forfait d’une valeur de 250 euros. Pour cela, vous n’aurez qu’à télécharger le jeu à partir d’ici, et lorsque vous commencerez la session, vous profiterez de la promotion.

Mais pas seulement ça. Du 19 mars au 30 avril, vous pouvez participer au tirage informatique Macbook Pro, iPhone 11 Pro Max, Cartes-cadeaux Amazon de 1 000 $ ou Consoles PS4 Parmi toutes les personnes qui suivent le compte Instagram de @lordsmobile_es. De plus, chaque fois que divers objectifs sont atteints en nombre de followers, ils offriront également des packages en jeu à tous les joueurs.