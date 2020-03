Lords of Mayhem atteint une étape de vente entière dans son premier mois comme jeu final

Les responsables se consacreront au polissage et à la correction du jeu, puis travailleront sur leur quatrième acte.

Cela fait un mois que Wolcen: Lords of Mayhem a lancé sa version finale sur Steam, et le RPG isométrique deWolcen StudioDans le style de jeux comme Diablo a déjà franchi une étape importante pour ses créateurs:a vendu plus d’un million d’exemplaires.

Selon les responsables du jeu,Wolcen a déjà dépassé le million d’exemplairesdans le monde, une étape importante pour ce RPG qui a publié sa version finale en février. Dans le cadre de la célébration,son étude a publié certaines des statistiquesdu jeu à ce jour: plus d’un million de personnages créés, 12 874 233 monstres anéantis, 17 à 409 590 heures de jeu accumulées parmi tous les joueurs et 115 347 589 950 pièces d’or pillées, réduisant l’argent d’un ancien exploit.

De plus, Wolcen Studio a annoncé queconsacrer le prochain trimestre à peaufiner le jeuet corriger les bugs qu’ils trouvent. Et après ça,commencer à travailler dans un quatrième actepour l’histoire du titre.

Wolcen: Lords of Mayhema lancé sa version finale en vente le 13 févrierCette année, avec un excellent accueil des joueurs. Non seulement pour ce million de ventes qui s’accumule, mais aussi pour les chiffres d’utilisateurs simultanés qui se sont inscrits à leurs débuts. Si vous ne connaissez toujours pas ce RPG en vue isométrique hack ‘n slash, voici notre analyse de Wolcen.

