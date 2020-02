Lords of Shadow 2, plus

Par Stephany Nunneley,

Mardi 25 février 2020 16:55 GMT

Les jeux Xbox avec Gold pour mars ont été annoncés pour Xbox One et Xbox 360.

Le mois prochain Jeux Xbox avec Gold La mise à jour inclut Batman: l’ennemi intérieur – La saison complète, Castlevania: Lords of Shadow 2, et plus encore.

Batman: l’ennemi intérieur – La saison complète sera disponible pour Xbox One du 1er au 31 mars. Il contient les cinq épisodes du jeu d’aventure pointer-cliquer TellTale Games.

À partir du 16 mars, plateforme 2D Shantae: Héros demi-génie sera disponible jusqu’au 15 avril sur Xbox One.

Les utilisateurs de Xbox One et Xbox 360 peuvent télécharger et jouer Castlevania: Lords of Shadow 2 Du 1er au 15 mars, et il sera remplacé par Générations sonores le 16 mars. Il sera disponible jusqu’au 31 mars.

Jusqu’à mars, vous avez encore le temps de télécharger les titres de février TT Isle of Man et le Star Wars Battlefront original. Call of Cthulhu est également disponible jusqu’au 15 mars.

