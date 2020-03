Lords of the Fallen 2 n’est pas mort! Son développement se poursuit et sortira sur PS5 et Xbox Series X

Le projet a été annoncé en 2014 et a connu d’innombrables problèmes. CI Games continue.

Le développement de Lords of the Fallen 2 est en passe de devenir l’un de ces projets pénibles qui ne semblent jamais aboutir. La production deJeux CI, comme il l’a précisé dans une récente interview dans un média suédois, la navigation est toujours fluide (est un dicton) et fait face à son lancement enPS5yXbox Series X. Après la production est la propreJeux CI, après de nombreux problèmes avec différents chefs de projets depuis sa présentation en 2014.

Comme l’a déclaré le président de CI Games dans l’interview, actuellementil y a une équipe de 40 développeurstravailler sur le jeu vidéo, qui sera étendu au fur et à mesure de l’avancement du projet dans les prochains mois. L’objectif de l’étude est de maintenir “les normes de qualité” exposées par le premier volet, lancé en 2014 et développé par les talentueux développeurs deDeck13, qui après leur expérience avec CI Games s’est lancé pour créer leur saga The Surge avec un succès remarquable.

Lords of the Fallen était l’un des jeux vidéo les plus réussisDark Souls honorédans la première moitié de la décennie. Le développement posait un défi de survie et d’exploration difficile dans lequel l’utilisateur devait faire face aux Fallen Lords dans le rôle de Harkyn, un criminel qui devait se dédommager dans une mission dont dépendait la survie de toute l’humanité. Il s’est lancédans de nombreux systèmes de jeu.

Lords of the Fallen 2, quant à lui, n’a pas eu autant de chance. Il a relancé le développement à son époque, le projet est passé d’un studio à l’autre pendant des années pour finir par être commandé par CI Games lui-même pour créer Lords of the Fallen 2. ¿Sera à la hauteur du premier versement? Nous devrons attendre de nouvelles avancées pour sa première dans lenouvelle génération de consolesà une date à déterminer dans les prochains mois.

