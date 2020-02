L’organisation E3 2020 confirme Nintendo et Xbox et annonce plusieurs de ses nouveautés

Une réinvention de la foire avec de nouvelles zones expérimentales et d’autres actions face au spectateur est promise.

Bien qu’il n’y ait aucune raison de s’alarmer, sur le site Web de l’E3 2020, une fuite de quelques heures avant son lancement officiel, il a pu voir commentNintendoIl ne faisait pas partie des partenaires confirmés pour la nomination, ce qui n’était en fait que parce qu’il n’avait pas été ajouté comme confirmé aujourd’huiESA, l’association commerciale de l’industrie américaine du jeu vidéo, qui a annoncé que les parents de Super Mario etMicrosoft XboxIls seront présents à Los Angeles.

Il l’a fait dans une déclaration détaillant certains des piliers de l’organisation pour“réinventer” la foiredans cette édition. En ce sens, Stanley Pierre-Louis, président et chef de la direction de l’ESA, dit qu’ils travaillent à partir de l’entité pour faire l’événementune expérience plus interactive et immersiveavec un hall d’exposition qui amplifie nos exposants, leurs innovations et publicités.

Dans cet objectif, des espaces expérimentaux et des spectacles sont déjà avancés pour montrer les nouveaux titres et l’innovation dans les jeux vidéo, tout en célébrant la culture du jeu vidéo dans laquelle les célébrités et les joueurs invités ne manqueront pas.

Cette déclaration intervient peu après hier, Geoff Keighley a annoncé sa sortie de l’E3 2020 en ne se sentant pas à l’aise avec la programmation fournie par l’ESA. Rappelons que le présentateur des Game Awards était le chef d’orchestre d’un espace de conférences et tables rondes, connu sous le nom d’E3 Coliseum, qui semble être conservé avec un format et un nom, oui, repensés pour l’occasion.

Ainsi, l’E3 2020 entame sa préproduction en comptant un an de plus avec l’absence de Sony mais avec l’engagement des autres grandes entreprises de l’industrie qui montrera à nouveau ses nouveautés à Los Angeles du 9 au 11 juin.

En savoir plus sur: E3 2020 et Nintendo.

.