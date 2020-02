L’organisation E3 lance une campagne pour mettre en évidence l’impact positif des jeux

Game Generation met en valeur sur une plateforme les principaux atouts sociaux et de l’industrie.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 6 février 2020, 16: 504 commentaires

The Entertainment Software AssociationESA, surtout connu pour organiser chaque annéeE3, ont présentéÉtats UnisUne campagne qui vise à valoriser l’impact positif des jeux sur la vie des gens.

Les jeux vidéo contribuent à créer des liens sociaux, à favoriser l’inclusivité et à stimuler la créativitéBaptisé du nom deGénération de jeux, la plateforme tente de célébrer les données récentes d’une étude récente qui place à 164 millions le nombre de joueurs américains. Et il le fait en mettant en évidence le pouvoir de l’industrie de créer des liens sociaux, de favoriser l’inclusivité et de stimuler la créativité. “Les jeux vidéo sont faits pour nous mettre au défi et nous amuser, mais ils rassemblent également des personnages d’horizons différents, créent un lien entre leurs utilisateurs et stimulent les innovations transformatrices dans tous les aspects, de l’éducation à la santé”, explique l’association professionnelle de l’industrie aux États-Unis. .UU.

Cette initiative permet aux parties intéressées de connaître directement certains des points forts de l’industrie, tels quela promotion du travail d’équipe et l’importance de faire confiance aux autres, ou comment les jeux vidéo permettent aux utilisateurs de se connecter à des mouvements aussi importants que la lutte contre le changement climatique.

Rappelons que selon la dernière étude publiée par l’ESA, les jeux vidéo atteignent déjà toutes les couches de la société américaine. D’un autre côté, il existe encore des institutions qui font obstacle à la jouissance des jeux. C’est le cas d’une organisation sportive du Kentucky qui cherche à interdire Fortnite dans les écoles.

