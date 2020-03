L’Organisation mondiale de la santé s’associe à l’industrie des jeux pour #PlayApartTogether ca

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’industrie des jeux se sont associés pour une toute nouvelle campagne.

La poussée #PlayApartTogether voit les meilleures entreprises du secteur des jeux vidéo encourager les joueurs à être attentifs aux directives établies pour ralentir la propagation du coronavirus COVID-19.

La campagne verra des événements spéciaux, des activités et des récompenses dans le jeu pour encourager les gens à rester à l’intérieur et à se protéger ainsi que ceux qui les entourent.

Jusqu’à présent, la campagne a attiré 18 entreprises, dont les éditeurs de PC et de consoles Activision Blizzard et Riot, ainsi que les plateformes de diffusion Twitch et YouTube Gaming et la société de moteurs Unity.

Des sociétés de jeux mobiles telles que Kabam, Snap Games, l’Amazon App Store, Maysalward, Big Fish Games, Playtika, Dirtybit, Pocket Games, Wooga, Glu, Jam City, SciPlay et Zynga sont également à bord.

“Il n’a jamais été aussi essentiel de garantir que les gens restent connectés en toute sécurité les uns aux autres”, a déclaré Robert Kotick, patron d’Activision Blizzard.

“Les jeux sont la plate-forme parfaite car ils connectent les gens à travers la lentille de la joie, du but et du sens. Nous sommes fiers de participer à une initiative aussi valable et nécessaire.”

Le PDG de Riot, Nicolo Laurent, a ajouté: «La distance physique ne doit pas signifier l’isolement social! Restons physiquement séparés – et prenons d’autres mesures de santé publique telles que l’hygiène des mains – pour aider à aplanir la courbe et #PlayApartTogether pour aider à surmonter cette crise. Pour les émeutiers, jouer à des jeux est plus qu’un simple jeu; c’est une quête de vie significative. Et maintenant, pour des milliards de joueurs à travers le monde, jouer à des jeux pourrait aider à sauver des vies. Battons ensemble cette bataille contre le boss de COVID-19. »