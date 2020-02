L’organisme italien de commerce des jeux AESVI devient IIDEA

L’organisme italien de commerce de jeux vidéo AESVI a révélé qu’il changeait son nom en Association italienne de divertissement numérique interactif (IIDEA).

L’organisation a décidé de changer son nom pour le rendre “plus identifiable” selon l’annonce et suit un certain nombre de grands succès de la scène italienne de développement de jeux ces dernières années.

2017 a vu le lancement de Mario and Rabbids: Kingdom Battle sur Nintendo Switch, un titre créé par le studio d’Ubisoft à Milan, tandis que la société de course Milestone – longtemps un studio réputé dans le genre – a été prise par le géant de l’édition européen THQ Nordic dans 2019.

Outre un changement de nom, IIDEA a également annoncé deux événements B2B en Italie. Le premier tour se déroulera à Riva del Garda entre le 11 et le 13 mai, tandis que Pise accueillera First Playable du 1er au 3 juillet.

L’organisation a également annoncé deux nouvelles nominations à son conseil d’administration, le fondateur et PDG du studio de jeux Mixed Bag Mauro Fanelli et le PDG et co-fondateur de l’équipe eSport de Milan Exceed Federico Brambilla rejoignant la gouvernance d’IIDEA.

“Le changement de marque de l’association est une nouvelle entreprise pour nous et vise à positionner l’association à la fois au niveau national et international”, a déclaré la directrice générale de l’organisme professionnel Thalita Malagò (photo).

«L’objectif est de rafraîchir l’image de notre Association, de mieux représenter nos membres – qui comprend aujourd’hui des éditeurs, des développeurs et des opérateurs d’esports – et, enfin et surtout, d’avoir un nom qui plaira à un public mondial.»

Nous avons rencontré Malagò en 2017 pour discuter de la manière dont l’Italie envisageait d’investir et de développer son industrie des jeux vidéo. Cette année-là, le marché a généré 1,8 milliard de dollars de revenus, un chiffre qui est passé à 1,94 milliard de dollars en 2018.