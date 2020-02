Lorsque Reggie a interviewé Nintendo, il possédait une Xbox et une PS2, pas de GameCube

Généralement, lorsque les gens prennent leur retraite, ils prennent ce temps pour se détendre après une carrière épanouissante. Ce n’a pas été le cas de l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé. Au lieu de cela, il a pris le temps de parler lors d’événements, d’avoir une excellente présence sur Twitter et de révéler des détails juteux sur ses entreprises chez Nintendo. Et dans une interview avec le podcast Present Value à la fin de l’année dernière, Reggie a pris le temps de parler de diverses expériences qu’il a eues avec l’entreprise. C’est une écoute fascinante, et entre autres choses, cela révèle que… Reggie n’avait pas de GameCube lors de son interview sur Nintendo.

Reggie: “Au moment où j’interviewais avec Nintendo, je ne possédais pas de GameCube”

Une section particulière commençant à 12 h 15 a Reggie détaillant le paysage du marché de la console alors qu’il était embauché chez Nintendo.

Interviewer: “Vous êtes arrivé chez Nintendo en 2003. À quoi ressemblait le paysage de l’entreprise et quelle a été la première chose que vous avez faite?”

Reggie: Ainsi, en 2003, le marché du côté de la console domestique était composé du GameCube de Nintendo, la Xbox venait d’entrer sur le marché au cours de cette génération et Sony avait sa PlayStation 2. Et sur un marché mondial, la PlayStation 2 dominait le marché. GameCube et Microsoft Xbox (étaient) à peu près les mêmes choses, donc pour une entreprise habituée à dominer l’espace de la console domestique, Nintendo était dans une position inconfortable. …

Je connaissais Nintendo; Je connaissais ses franchises. Je possédais non seulement une Super NES mais une Nintendo 64. Je possédais une PlayStation 2; Je possédais une Xbox – ils étaient tous chez moi. Fait intéressant, au moment où j’interviewais avec Nintendo, je ne possédais pas de GameCube. Ainsi, en tant que consommateur, je pouvais voir les problèmes et les opportunités. Je pouvais avoir une idée de l’endroit où les besoins venaient non seulement du point de vue des ventes et du marketing, qui était le rôle dans lequel j’étais engagé, mais aussi du point de vue global.

D’une certaine manière, je peux voir comment cet attribut particulier peut avoir été considéré comme précieux pour Nintendo. Après tout, s’il n’était pas vendu personnellement sur le GameCube, il fournirait des idées uniques à leur équipe marketing.

