Lost Boys Interactive ouvre un deuxième studio au Texas

Le studio de développement Lost Boys Interactive devrait ouvrir un deuxième bureau à Austin, au Texas.

Comme indiqué par GamesIndustry.biz, la société a embauché Chase Jones, directeur de la conception de System Shock 3, en tant que directeur de la conception.

Jones a travaillé chez OtherSide Entertainment pendant un an et demi. Avant cela, il a travaillé chez Atlassian en tant que chef du studio de design, suivi par le directeur du design senior. Pendant près de quatre ans, il a travaillé comme directeur du design chez Microsoft. Jones a occupé divers autres rôles au fil des ans en tant que designer.

Il a également embauché Timothy Gerritson en tant que COO. Il a auparavant travaillé comme chef de studio chez Fantasy Flight Interactive, qui a fermé ses portes en janvier 2020.

“L’ouverture d’un bureau à Austin nous permet d’accéder à des talents supplémentaires de haute qualité à mesure que nous augmentons notre capacité de développement”, a déclaré Shaun Nivens, PDG de Lost Boys Interactive (photo).

“Austin et Madison partagent de nombreuses similitudes qui ont créé de superbes communautés de développement de jeux, et le fait de pouvoir tirer parti des meilleurs aspects des deux marchés augmentera notre capacité à créer des expériences de jeu incroyables pour nos partenaires et notre public.”