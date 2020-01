Lost Lore commence dans Fire Emblem Heroes

Fire Emblem Heroes a mis à jour son dernier contenu et Lost Lore est désormais en ligne.

Pendant qu’ils sont actifs, les joueurs peuvent envoyer des héros pour explorer d’autres mondes et attendre qu’ils récupèrent des connaissances pour la saga des héros, une collection de contes sur les personnages de la série Fire Emblem. Pour cet événement, World of Shadows obtient le focus. Les joueurs peuvent gagner des récompenses telles que des orbes et des fleurs de dragon en explorant, en frappant ou en récupérant des traditions.

Lost Lore sera en direct jusqu’au 15 février.

