Lost Odyssey explore brillamment la tragédie d’être immortel

Journal de jeu de Kotaku Journal de jeu de KotakuPensées quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku à propos d’un jeu auquel nous jouons.

Le mois dernier, j’ai écrit sur la première étape de Lost Odyssey et à quel point je l’appréciais. Le deuxième disque et la première moitié du troisième ont été encore meilleurs. La construction du monde est mystérieuse et intrigante, chaque nouvelle section me donne envie d’en savoir plus sur les immortels avec lesquels je joue. Le récit s’enrichit à chaque nouvelle mise en scène, le lien que les personnages ont grandi lorsqu’ils s’affrontent contre des ennemis qui se présentent sous diverses formes.

Le vagabond des ténèbres

La narration de Lost Odyssey agit presque comme un contre-argument contre la magie et l’immortalité. À mi-chemin du jeu, votre groupe entre dans la grande ville de Gohtza. C’est une merveille technologique, révolutionnée par l’industrie magique. Mais lorsque vous parlez aux citoyens, ils révèlent que de nombreuses personnes ont perdu leur emploi en raison de la magie qui automatise leurs positions. Bien que les nouvelles industries présentent de grands avantages, elles ont également abouti à une société stratifiée où souffrent ceux qui ne font pas partie de l’élite. Le contraste entre les riches aristocrates et les habitants de la basse ville est saisissant.

Adjacent à Gohtza est la ville de Kent. Leur peuple a été décimé par le météore magique qui l’a frappé lors de la bataille en ouverture du jeu. Ils sont pleins de haine envers l’immortel qu’ils accusent de leur perte (heureusement qu’ils ne reconnaissent pas que l’immortel est le protagoniste, Kaim!).

L’argument en faveur de l’immortalité ne s’en sort pas beaucoup mieux. Le fardeau de la longue vie a un impact émotionnel terrible sur ceux qui le portent. Vous apprenez à la fin du disque 1 que la femme de Kaim, Sarah, est toujours en vie. Lors de leur recherche de Sarah, le groupe entend des rumeurs concernant une vieille sorcière très dangereuse. Vous devez la confronter car elle a fermé une grotte que votre groupe doit traverser.

Cela finit par emmener votre fête dans la vieille maison de Kaim. À l’intérieur de ses murs, votre groupe utilise une série de miroirs magiques pour voyager de l’état décrépit que le manoir est devenu au passé où tout est impeccable.

La dissolution et les restes en désordre sont métaphoriques pour l’état d’esprit de la vieille sorcière. Elle est entourée de quatre corps de pensée, chacun utilisant l’un des éléments. Ils l’attaquent à tour de rôle sous tous les angles, mais ne tournent jamais leur attaque contre le parti. Le but du parti est de l’empêcher de se suicider. Étant donné que chacun des corps est composé d’un élément différent, vous devez faire attention à la façon dont vous vous battez.

Pendant la bataille, la vieille sorcière déclenchera un cri désespéré. Cela change tous les éléments de sorte qu’une approche qui fonctionnait auparavant ne sera plus efficace et pourrait lui faire du mal. Ce n’est qu’après avoir vaincu tous les corps de pensée que vous réalisez que Sarah est sous le voile de la vieille sorcière. Poussée à la dépression par la prise de conscience que sa fille était morte, elle se torturait depuis des décennies.

Même après avoir détruit les corps de la pensée, la dépression de Sarah la submerge à nouveau presque. Ce n’est que grâce à ses petits-enfants, Cooke et Mack, chantant une vieille berceuse, que Sarah retrouve un semblant de sérénité. Alors que Sarah se rend compte que Kaim est de retour, ils parcourent lentement le monde ensemble, se soutenant mutuellement dans leur deuil. Kaim est motivé par son désir de venger sa fille, tandis que Sarah trouve sa motivation dans l’amour de ses petits-enfants.

Avoir un enfant à nous a donné à cette situation beaucoup plus de gravité. Plus que tous les flashbacks ou cinématiques de Dream, cette bataille a révélé tant de choses sur le sort de l’immortalité. Qu’est-ce que le fait de voir la mort de ceux qui leur sont chers et le nombre d’entre eux s’accumulant au fil des siècles, leur ferait de l’esprit? Ce qui semble être une aubaine pour Sarah et Kaim est en fait une malédiction. Leur désolation augmente avec chaque année qui passe. Il y a une raison compréhensible pour laquelle Kaim ne semble pas si désireux de retrouver ses souvenirs.

Éclipse de temps

Leur amnésie prend une ride entièrement nouvelle lorsqu’ils affrontent l’homme qui a causé leur perte de mémoire, Gongora. Gongora est un camarade immortel et un puissant magicien qui veut construire un moteur magique appelé le Grand Bâton. Lors de votre première bataille contre lui dans l’état-major expérimental, il anéantit votre groupe. Je suis tellement reconnaissant pour ce choix de gameplay / narration. Plusieurs RPG vous viennent à l’esprit lorsque vous affrontez un méchant ultime pour la première fois et que vous lui donnez une fessée. Le méchant en rit et dit quelque chose dans le sens de, je serai de retour pour vous plus tard. Mais parce que vous les avez déjà vaincus, ils ne semblent plus aussi mortels (l’un des exemples qui me vient immédiatement à l’esprit est Seymour de FFX).

Dans Lost Odyssey, il ne fait aucun doute qui a le dessus. Mais ce ne sont pas seulement les capacités physiques et magiques de Gongora qui le rendent si puissant. Ayant conservé tous ses souvenirs, il accuse Kaim et ses compagnons immortels d’être des traîtres à une noble cause. Leur perte de mémoire était une punition pour leurs méfaits. Cette accusation les amène à se demander si leur odyssée est même juste. Mais Gongora semble lutter contre ses propres démons car il est dans un état mentalement lourd au sein du personnel expérimental. On ne sait pas encore qui est à droite. Cela donnerait une tournure surprenante s’il s’avérait que Gongora se bat réellement pour une bonne cause, alors que Kaim et compagnie, ayant perdu la mémoire, sont en fait les méchants. Comme le dit Kaim, “Si le record de mille ans montre que je suis vraiment un traître, alors je devrai l’accepter et en payer le prix.”

La magie a des effets positifs évidents, comme être capable de guérir les gens qui les entourent. Mais dans la ville marchande de Saman, cela a eu une étrange influence. Les villageois se promènent dans un état zombifié, enveloppés d’une aura violette, laissant libre cours à leur ego. L’un des riches marchands de la ville se vante ouvertement de la richesse qu’il a accumulée grâce à des méthodes corrompues. Un homme de la maison familiale Erlio passe tout son temps à parler à une poupée. “Vous ne voyez pas que je suis assez occupé en ce moment? Arrêtez de me déranger », dit-il d’un ton sec. Puis à la poupée: «Chérie, je t’aime tellement. Tu es celle que j’aime le plus au monde. »Une voiture appelée Zak se moque de vous et vous appelle pathétique. Une autre voiture appelée Jack se plaint: «Ugh, chaque jour je fais le tour des gens impolis et je porte leurs lourds sacs. Ensuite, ils me donnent des coups de pied quand je ne roule pas bien. “Si vous vous êtes déjà demandé ce que votre voiture pense de vous, la magie peut vous dire la vérité.

Ce sont ces rencontres étranges dans chacune des villes qui me rappellent tellement ce que j’aime et ce que j’ai manqué à propos des JRPG. Chaque ville se sent comme une toute nouvelle expérience pleine d’habitants excentriques. Cela fait longtemps que je n’ai pas été aussi enthousiaste à l’idée de voir la suite du voyage.

Voyage sans fin

Il y a beaucoup de variété dans le gameplay et les combats de boss. Dans le personnel expérimental, certaines zones sont des énigmes géantes où vous déplacez des machines et ouvrez de nouvelles voies. Les grottes de vent, les pentes glissantes et les ennemis voleurs font du canyon de glace une épreuve exténuante. La bataille précédant le Bâton Expérimental, qui est contre un Mantala, peut être extrêmement difficile si vous ne planifiez pas chaque étape. C’est parce que chaque fois que vous attaquez le Mantala, il se cache dans l’océan et invoque des Mantas plus petites à sa place. Vous devez chronométrer vos attaques, vos manœuvres défensives et vos sorts pour aligner parfaitement les coups les plus forts sur le Mantala. Sinon, la bataille peut aller pour toujours.

Heureusement, il n’y a pas grand-chose à faire en ce qui concerne les points d’expérience. Chaque fois que vous entrez dans une nouvelle zone, vos personnages montent rapidement au niveau où ils devraient être. La raison pour laquelle vous devez encore vous engager dans des combats est d’augmenter les niveaux de liaison des compétences des mortels et d’obtenir des SP des groupes pour apprendre de nouvelles capacités. J’ai trouvé un moyen de broyer mes personnages au-delà de leurs niveaux normaux dans les atolls de Numara. Les Kelolons d’argent parsèment le côté de la plage (ils s’apparentent aux boues métalliques de Dragon Quest en vous donnant une sacrée quantité d’EXP). Si votre groupe a gagné le sort Gamble, ce qui se fait en priant sur toutes les statues Kelolon du village de Tosca, il est possible de battre les Kelelons d’argent de manière prévisible. J’ai maîtrisé mes personnages en quelques batailles.

Chacun des personnages a sa chance de briller dans les batailles et, plus important encore, dans l’histoire. Dans une cinématique facultative avec Ming lorsque vous échappez à Numara, elle voit un monument au large et se souvient d’une bataille passée. Elle a sauvé la ville en transformant un énorme Arthrosaurus en pierre, c’est ainsi que le monument a vu le jour. Mais le flash-back lui fait mal et on ne sait pas pourquoi, ce qui me fait réfléchir sur son passé. Cooke et Mack ont ​​toujours des ennuis, y compris une scène où ils détournent un train magique dans l’espoir de communiquer à nouveau avec leur mère. Leur espoir à travers certains des moments les plus sombres du jeu aide les personnages à faire face à leur situation. Jansen, le soulagement comique, se retourne contre son bienfaiteur, Gongora, en faveur des immortels. Il soulève le sac d’or que Gongora lui avait soudoyé et dit qu’il le rejetterait par sentiment d’indignation, mais décide ensuite de le garder car il pense qu’il serait inutile de renoncer à l’argent. Jansen reste toujours de caractère, même dans son indignation.

Les rêves du premier disque se sont concentrés sur les souvenirs de Kaim. Dans le second, il y a plusieurs rêves que votre pirate immortel, Seth, retrouve, et ils sont navrants. Autrement dit, si vous prenez le temps de les lire. Comme je l’ai mentionné dans la première partie de ma rétrospective Lost Odyssey, je souhaite vraiment qu’il aurait pu y avoir un moyen d’intégrer ces séquences de manière plus transparente. Dans l’état actuel des choses, les deux choses qui me sortent de l’immersion du gameplay sont les écrans à chargement long (je sais que je joue sur disque, mais certains de ces écrans de chargement sont vraiment distrayants) et les rêves. Je veux les lire car ils sont très bons, mais à chaque fois que je le fais, j’ai l’impression d’être aspiré du monde. En même temps, je me rends compte qu’il s’agit d’un calque supplémentaire, destiné à ajouter de la texture au récit, et entièrement facultatif. Je suis simplement reconnaissant de leur existence. Qui aurait cru que lire l’histoire d’un cordonnier pouvait être si émouvant?

Je sais que certaines personnes, dont moi-même, ont décrit Lost Odyssey comme un successeur spirituel de Final Fantasy. Bien qu’il y ait une part de vérité à cela, en particulier parce que les développeurs sont qui ils sont, il y a aussi beaucoup de choses que le jeu fait pour tisser sa propre identité distinctive. Cet acte intermédiaire est l’endroit où le jeu est passé d’une odyssée perdue à une épopée. J’ai hâte de voir comment tout cela se termine.

.