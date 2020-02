Lovecraft, l’horreur japonaise et l’esthétique rétro arriveront sur Switch

Monde d’horreur c’est un RPG esthétique rétro développé par l’étude polonaise Panstasz qui combine l’horreur cosmique des histoires de Howard Philips Lovecraft, créateur de L’appel de Cthulhu (ici l’analyse de l’adaptation qui a été faite pour Switch) et qui déplace l’action dans une petite ville de la côte japonaise où Vieux dieux d’une autre dimension ils se sont réveillés en provoquant des phénomènes inexplicables et en testant la santé mentale des voisins.

L’avance Accès anticipé comprend cinq personnages et dix mystères à résoudre. Chacun affrontera les joueurs dans des cauchemars inspirés, à la fois dans les histoires des Auteur Providence comme dans les œuvres de légendes de la terreur japonaise Junji Ito. La façon de survivre à ces horreurs ou de maintenir la santé mentale des personnages va de la performance invocations à travers des rituels sombres, utiliser des sorts pour prolonger la vie ou simplement construire des objets Cela est nécessaire à tout moment.

L’idée de cela Monde d’horreur c’est que les joueurs trouvent manières créatives de maintenir ou de restaurer leur force, leur santé mentale et d’autres aspects du personnage, car chaque ennemi peut leur nuire à la fois forme physique comme psychologique. Sa façon de se comporter est imprévisible et cela affecte également le récit du jeu en débloquant nouveaux événements, rencontres et possibilités dans chaque jeu, en plus de différentes fins pour ceux qui parviennent à survivre. Pour ce faire et compléter sa vision, le studio a eu la collaboration du romancier d’horreur et de science-fiction Cassandra Khaw.

Quant aux graphismes, ils rappellent ceux du aventures conversationnelles classiques pour ordinateur, avec un style artistique 1 bit, créé entièrement avec Microsoft Paint où, selon l’étude, l’imagination, «la force la plus effrayante de toutes», est chargée de combler toutes les lacunes et c’est le joueur qui «fait face à ses propres peurs», explique le fondateur de Panstasz Pawel Kozminski.

Monde d’horreur Il est désormais disponible sur Steam Early Access et sur Xbox Games Pass pour PC en version bêta. Vous pouvez également télécharger une démo informatique sur le site Web du jeu. La version complète, qui comprend Nintendo Switch, PS4 et Xbox One se dérouleront tout au long de l’année. La version complète comprendra de nouveaux mystères, personnages, événements et autres langues autres que l’anglais.

