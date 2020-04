LucasArts clôture son 7e anniversaire et nous nous souvenons de certains de ses jeux vidéo

L’un des plus célèbres de l’histoire et le précurseur du genre des aventures graphiques.

Jusqu’à présent, LucasArts a créé et favorisé divers genres de jeux vidéo indépendants. L’entreprise, fondée en 1982, était l’un des projets secondaires du producteurGeorge Lucasconnu pour être le père de Star Wars. Le 3 de ce mois, la société a fermé 7 ans et de nombreux joueurs se souviennent des titres avec lesquels ils ont grandi.

Sa plus grande contribution a été de façonner les aventures graphiques classiques qui ont ensuite émulé différentes études. Le fait de pointer et de cliquer à plusieurs reprises dans des environnements afin de trouver ou d’interagir avec des objets cachés était une façon révolutionnaire de concevoir des jeux. En 1987, avec l’arrivée deManiac Mansion, un mythe a été créé. Ron Gilbert et Gary Winnick ont ​​été inspirés par les films de la série B, les films d’horreur kitsch etfilms pour adolescents des années 80.

Voyant le potentiel de ses jeux, LucasArts a présenté l’utilitaire de création de scripts pour Maniac Mansion.(SCUMM), un langage de programmation / script qui était présent dans tous les jeux d’aventure ultérieurs de la société. Son impact a été tel qu’il est apparu comme un guide dans de nombreux jeux, y comprisMonkey Island, celui qui allait devenir son plus grand succès et l’aventure graphique la plus connue de l’histoire.

Les joueurs continueront de se souvenir pour toujours des titres avec lesquels ils ont grandi grâce à LucasArtsManiac Mansion et Monkey Island n’étaient que le début d’un voyage plein de titres fascinants. LucasArts a participé à l’adaptation de certains films aux jeux vidéo. C’est le cas deIndiana Jones, qui a réussi à avoir jusqu’à 3 jeux basés sur ses aventures et Star Wars, la franchise par excellence de George Lucas. Il a également laissé d’autres grands mythes tels que Grim Fandango, Day of the Tentacle ou Full Throttle.

The Walt Disney Companyl’a absorbé en 2012 à travers toute la matrice Lucasfilm. Un an plus tard seulement, sa fermeture a été annoncée,de nombreux titres en développement ont été annulés. Malgré cela, les joueurs se souviendront toujours des titres avec lesquels ils ont grandi et de ce qu’une entreprise comme LucasArts représentait pour l’industrie.

