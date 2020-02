Lucasfilm a empêché Star Wars: Fallen Order d’utiliser le nom Jedi pendant un certain temps

Aujourd’hui, les critiques et les joueurs célèbrent Star Wars Jedi: Fallen Order, un titre qui a su mettre le cap de la franchise entre les mains d’Electronic Arts en plein milieu d’une crise qui n’a rien fait de bien aux fans. Cependant, et comme tout processus de développement, il y a une histoire qui se révèle au fil du temps et qui relate des moments importants qui pourraient changer l’histoire de cette livraison.

Lors de sa participation à D.I.C.E. Sommet 2020 (via Kotaku), Stig Asmussen, directeur de Respawn Entertainment, a parlé de certains événements importants dans le processus de création et de développement de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Star Wars Jedi: Fallen Order. Initialement, la créatrice a dit que, en plus de l’axe central était de déplacer le jeu d’action et d’aventure à la troisième personne qu’ils faisaient vers l’univers Star Wars, cela pourrait prendre une autre direction car lors de certaines réunions avec des dirigeants d’EA et Lucasfilm il a été insisté pour que l’étude fasse un SPF similaire à Titanfall mais avec un thème de franchise. En outre, Asmussen a révélé qu’à un moment donné, l’équipe créative avait pensé à créer un jeu de course Star Wars.

Plus tard, Asmussen a révélé que l’approche du projet avec le thème Jedi n’était pas quelque chose de bien vu par Lucasfilm, et a même considéré qu’il s’agissait d’une sorte de «Saint Graal» pour eux, il était donc très difficile de les convaincre d’approuver l’histoire de Cal Kestis et entreprise En ce sens, le créateur a mentionné qu’après de nombreuses tentatives, Lucasfilm a autorisé le projet mais à contrecœur car pour eux la période qui explique la montée de l’Empire et la persécution des Jedi est très importante. Cependant, bien que le jeu et son thème aient été approuvés, la société n’a laissé Respawn utiliser le nom Jedi dans le titre que bien plus tard.

Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cette livraison, ainsi que notre revue écrite.

