Lucasfilm ne voulait pas du mot «Jedi» dans Fallen Order

Pendant D.I.C.E. Sommet dans Las Vegas, le directeur de Respawn Entertainment, Stig Asmussen, a fait un bref exposé sur Star War Jedi: Fallen Order. Cette conférence a révélé certains aspects des coulisses, y compris l’annonce que le titre du jeu était presque à court de mots «Jedi».

Peu de temps après avoir rejoint les développeurs de Titanfall en 2014, Asmussen mettre sur pied une petite équipe Réapparaître avec l’intention de créer un jeu d’action-aventure à la troisième personne. EA Je contacterais éventuellement Réapparaître sur la possibilité de travailler dans Star Wars Cela correspondait parfaitement au modèle que lui et son équipe créaient déjà, et quand on leur a officiellement offert l’opportunité, l’équipe l’a acceptée sans réfléchir à deux fois.

Ce jeu précédent, qui ne s’est jamais manifesté, a jeté les bases de ce qui allait devenir La commande échoue. Cependant, il y avait encore plusieurs étapes à suivre:

«Nous savions que nous devions faire un jeu d’action-aventure à la troisième personne, mais par respect, il était juste d’essayer de le redémarrer et de penser à d’autres choses. En fait, nous avons parlé de travailler dans un podracing ou un jeu de tir, quelque chose pour lequel l’équipe n’était pas prête à l’époque. Et nous nous contentons de revenir au jeu que nous faisions auparavant, qui avait tous les piliers établis pour ce que Jedi: Fallen Order est devenu. »

Lucasfilm Je n’étais pas très content de l’idée que le jeu de Réapparaître se concentrera sur la Jedi Asmussen Il a qualifié le concept de “Saint Graal” dans Lucasfilm, surtout en ce qui concerne la période postérieureOrdre 66. Après que plusieurs cadres les presseront pour créer un jeu de tir à la première personne, similaire à Titanfall, Lucasfilm cédé Seulement ça Réapparaître ne pouvait pas utiliser le mot Jedi Ainsi, les premières versions de Ordre déchu Il les a seulement appelés «utilisateurs de la force» avant Lucasfilm abandonnez à nouveau et autorisez les développeurs à utiliser le mot actuel.

Jusqu’à maintenant, Jedi Star Wars: Fallen Order Ce fut un succès pour EA, dépassant même les attentes de vente que l’entreprise avait. D’un autre côté, n’oubliez pas que les obligations de pré-vente sont déjà disponibles pour tout le monde et il vous suffit de le faire pour les obtenir.

Via: Kotaku

