L’UFC devient une île privée, est désormais un jeu de combat

Contrairement à la plupart des sports, qui ne font que piloter toute cette histoire de Covid-19, l’UFC essaie de reprendre le plus rapidement possible. En prenant ce qui était autrefois un sport de combat assez conventionnel et en le transformant en intrigue d’un jeu Dead Or Alive ou Tekken.

Le patron de l’UFC, Dana White, a «sécurisé» l’utilisation d’une île privée, où il espère que tous les combattants internationaux légalement autorisés à y être transportés pourront arriver plus tard ce mois-ci et se battre.

White a l’île – dont l’emplacement est encore inconnu – pendant deux mois, et prévoit d’organiser des combats chaque semaine.

En termes de sécurité ou de légalité, l’UFC dit que chaque personne impliquée sera examinée avant d’être admise dans les installations, où elle vivra vraisemblablement pendant la durée de … ce que vous voulez appeler.

Avant d’étiqueter White comme une sorte de fou, sachez qu’au moins une autre ligue sportive majeure – toute la compétition de la National Rugby League australienne – a publiquement parlé d’une idée similaire depuis un certain temps maintenant.

C’est un peu stupide et imprudent et peut violer toutes sortes de lois que les pays ont imposées concernant les voyages internationaux pendant cette pandémie. Cela constituerait également un véritable sport international, quelque chose que des millions de personnes réclament pour le moment, et c’est aussi le plus proche que nous puissions avoir pour voir un scénario de jeu de combat des années 90 (ou Enter the Dragon) prendre vie.

