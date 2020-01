Luigi’s Mansion 3 a déjà dépassé ses prédécesseurs

Luigi’s Mansion était un classique sous-estimé sur GameCube. Plus d’une décennie se passerait avant qu’il ne reçoive une suite sur 3DS, rallumant une base de fans impatients. Après que la suite (et un remake 3DS ultérieur) aient tous deux été bien accueillis, Nintendo a finalement décidé de donner à la série une grande et belle entrée HD sur Switch. Luigi’s Mansion 3 a fait ses débuts à l’Halloween dernier, et un rapide coup d’œil à ses ventes montre que c’est un favori instantané des fans! Avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus en seulement deux mois, c’est déjà le jeu le plus vendu de l’histoire de la franchise.

Plus de 5 millions vendus

L’aventure originale de chasse aux fantômes s’est vendue à plus de 2,5 millions d’exemplaires. Dark Moon, la suite 3DS, a plus que doublé à 5,2 millions. Cependant, Luigi’s Mansion 3 a déjà vendu 5,37 millions d’exemplaires au cours des deux premiers mois. C’est devenu une tendance très bienvenue pour Nintendo. Un grand nombre de leurs jeux AAA sur Switch ont battu des records de franchise en un temps impressionnant. Nintendo Switch est un mastodonte en ce moment, et le lancement de Switch Lite a fourni encore plus de carburant pour le feu.

Luigi’s Mansion 3 signifie un brillant avenir

Nintendo n’a probablement jamais imaginé que leur jeu dérivé de chasse aux fantômes idiot décollerait comme ça. Il n’y a pas si longtemps, Luigi’s Mansion semblait destiné à être un jeu unique, mais c’est tout dans le passé maintenant. Luigi’s Mansion 3 était l’un des meilleurs jeux de l’année et la franchise est plus populaire que jamais. Cela commence à se sentir comme une partie plus permanente de la gamme Nintendo, et c’est une excellente nouvelle.

