Luigi’s Mansion 3 Développeurs sur l’argent, les choix moraux et l’approche de Luigi à l’héroïsme

Posez une question à un développeur de longue date de Nintendo sur Luigi’s Mansion 3 on the Switch et la prochaine chose que vous savez, vous obtenez un aperçu de la création du classique de Super Nintendo 1991 The Legend of Zelda: A Link To The Past. Les meilleurs joueurs de Nintendo perfectionnent leur art depuis longtemps et leur expertise est profonde.

Ce Zelda classique est apparu au milieu d’une interview par e-mail que j’ai menée avec un trio de développeurs derrière Luigi’s Mansion 3, l’aventure de chasse aux fantômes qui vient de se vendre à cinq millions d’exemplaires mais qui reste un mystère. Luigi’s Mansion 3 est sorti Halloween dernier sans la fanfare d’un grand Mario ou Zelda, sans séries d’interviews de presse, de grandes bandes-annonces ou de vitrines étendues dans un Nintendo Direct.

J’avais des questions – des questions sur Luigi et les fantômes, des questions sur la raison pour laquelle le jeu est si plein d’argent à collecter mais si léger sur les choses à acheter, des questions sur le DLC multijoueur du jeu et le manque de DLC solo (les réponses que j’ai publiées en dernier semaine), et plus encore.

Commençons par la question qui s’est transformée en réponse en partie sur Un lien vers le passé et en partie sur la flexibilité créative.

Un concept de design abandonné

Je me posais des questions sur quelque chose qui n’était pas dans le jeu, même si cela avait apparemment été promis en juin 2019, juste quatre mois avant la sortie du jeu. Dans une interview publiée sur le fil d’actualités de la Nintendo Switch au cours de l’E3 de l’année dernière, le producteur principal Kensuke Tanabe a parlé d’un avantage de créer un jeu dans un hôtel, disant qu ‘«en ayant des chambres au-dessus et en dessous, cela ajoute en quelque sorte au montant de des choses que nous pouvons faire dans une perspective de puzzle. Par exemple, si vous voyez de l’eau couler de l’étage supérieur, le joueur comprendra qu’il doit explorer la pièce au-dessus d’eux. Il peut être difficile de visualiser l’agencement d’un bâtiment dans votre tête, nous avons donc estimé que la structure d’un hôtel serait facile à comprendre. »

Étonnamment, le jeu que Nintendo a sorti à Halloween a à peine des énigmes de cette nature, à l’exception de quelques morceaux dans lesquels vous poursuivez un chat fantomatique entre les étages. Le producteur du jeu, Yoshihito Ikebata, a déclaré que l’idée que Tanabe avait décrite s’était révélée trop déroutante pour les joueurs dans la pratique. Le directeur du jeu du jeu, Bryce Holliday, a confirmé: «Ces types d’énigmes au sol sont les plus difficiles à développer et les plus difficiles à changer après coup, d’où leur absence dans le produit final. Cependant, cette idée de connexions de pièce se retrouve tout au long du jeu à l’échelle de la pièce plutôt qu’à l’échelle du sol. Il y a beaucoup de secrets dans les «lacunes» de la carte, derrière des murs ou des pièces bizarrement placés où la hauteur ne semble pas correspondre à ceux qui l’entourent. »

Une pièce divisée dans le manoir 3 de Luigi qui fait allusion à un concept de conception antérieur impliquant des puzzles qui s’étalaient sur plusieurs étages d’hôtel. Capture d’écran: Kotaku

Tanabe, le vétéran, a pris un pas verbal en arrière pour mettre cela en perspective et a jeté dans la référence à la vieille école Zelda susmentionnée: “Il y a de nombreux cas dans le développement de jeux où au début, les choses ne se passent pas comme vous spéculez”, il a dit. «Lorsque cela se produit, j’essaie de ne pas trop m’accrocher à cette idée initiale. Par exemple, c’est quand je travaillais sur The Legend of Zelda: A Link to the Past. Au début, nous pensions à structurer le jeu avec de nombreux mondes parallèles. Cependant, afin d’établir le gameplay à la fin, nous avons décidé qu’il serait préférable de le réduire à deux mondes: Light et Dark. Je pense que le développement de jeux implique beaucoup de travail où l’on ne sait jamais à moins de le tester. »

Rendre les hôtels plus intéressants

Les jeux Luigi’s Mansion sont inhabituels. Ils ne sont pas tout à fait en 2D ou 3D, joués davantage du point de vue de quelqu’un qui regarde dans une maison de poupée. Ils sont plus comiques qu’effrayants, bien qu’ils impliquent que Luigi ait peur des fantômes qu’il aspire plus tard et remet au scientifique bizarre E. Gadd. Apparemment, le caractère unique de la série pousse ses créateurs.

Luigi attrape un fantôme Illustration: Nintendo

“Un autre principe de base de la vision de la franchise est qu ‘” il n’y a pas de comparaison “avec un jeu Luigi’s Mansion”, a déclaré Holliday. “Nous visons à ce que les fans et les critiques du futur disent que” tel ou tel “est un jeu de style Luigi’s Mansion.”

Cette unicité va dans les deux sens. Peu de jeux sont comme les jeux Mansion de Luigi, et comme ses prédécesseurs, Mansion 3 de Luigi propose toutes sortes de choses que l’on ne voit pas dans d’autres jeux. Beaucoup de ses niveaux, chacun situé sur un étage complet de l’hôtel du jeu, ne ressemblent à aucun niveau conçu par Nintendo ou ses concurrents auparavant. Il y en a un qui prend le concept de base selon lequel les hôtels ont des salles de sport et qui se transforme en une mini-aventure à plusieurs pièces. Un autre est basé sur l’existence d’un studio de cinéma à l’hôtel.

“Nous avons pensé à mettre en deux types”, a déclaré Ikebata de l’impressionnante variété de niveaux du jeu: “un étage qui semble exister dans un hôtel commun et un étage à thème qui ne semble pas exister dans un hôtel commun et quelque chose que le joueur ne s’attendrait pas du tout. “

Holliday a reconnu que les développeurs avaient également essayé des concepts de niveau beaucoup plus traditionnels. “Nous avons en fait conçu un plancher de glace et de feu”, a-t-il dit, “mais en les comparant aux sols que vous avez joués, ils ne l’ont pas fait en fonction de ces premiers principes.”

Pourquoi il y a de l’argent et pourquoi vous ne pouvez pas acheter beaucoup avec lui

L’hôtel du Luigi’s Mansion 3 est plein d’argent. Partout où Luigi pointe son vide, l’argent va voler. Il aspire les pièces et les billets des tapis et des rideaux, des plantes en pot et des étagères, des baignoires et, vraiment, de tout dans le jeu. Pourquoi y a-t-il tant d’argent qui traîne?

“L’argent était caché dans l’hôtel il y a longtemps”, a expliqué Holliday.

E. GaddIllustration: Nintendo

“En fait, cet argent n’appartient pas aux fantômes”, a déclaré Ikebata. “Il était caché dans l’hôtel à un moment donné.”

Pas beaucoup de savoir là-bas, mais Tanabe a offert une sorte d’origine différente pour tout l’argent: «La« rétroaction selon laquelle acheter de l’argent rend heureux »est quelque chose qui a été démontré dans Super Mario et The Legend of Zelda, donc c’était quelque chose que nous voulait inclure. “

Les joueurs peuvent utiliser leur argent dans le jeu pour acheter des bonus temporaires, mais il n’y a pas de tenues ou d’améliorations pour dépenser de l’argent, rien de significatif pour tout cet argent.

“Nous avions décidé dès le début qu’il serait utilisé comme critère d’évaluation lorsque vous termineriez le jeu”, a déclaré Ikebata, notant que l’équipe avait envisagé de facturer de l’argent dans le jeu pour des indices d’E. Gadd, mais a décidé que cela découragerait les gens. de lui demander de l’aide.

Tanabe a déclaré qu’aucun système de mise à niveau n’était nécessaire. Holliday était du même avis: «Les améliorations et les arbres de compétences ne sont pas très Luigi. C’est un héros réticent qui a déjà les compétences et la bravoure nécessaires pour s’attaquer à n’importe quel problème. Les joueurs aident Luigi à surmonter sa nervosité pour révéler ses vrais talents. Le nettoyage, la destruction et la collecte sont des expériences zen engageantes que tout le monde connaît depuis son enfance. C’est convaincant même s’il n’y a pas d’autre raison que l’acte lui-même. »

Chasse aux fantômes sans culpabilité

Comme d’autres l’ont fait remarquer, le niveau le plus inhabituel et intéressant de Luigi’s Mansion 3 est Paranormal Productions, son studio de production au huitième étage. Les joueurs passent leur temps sur ce sol à déplacer des éléments d’un film ou d’un téléviseur à un autre, modifiant ainsi les productions avec humour. Un fantôme nommé Morty supervise tous ces tournages et, contrairement aux autres fantômes du jeu, il n’attaque pas Luigi. Après que Luigi ait franchi le niveau, Morty peut être trouvé dans une salle de montage, travaillant dur pour faire ses films. Luigi peut l’aspirateur, mais il n’est pas obligé.

Le réalisateur fantôme Morty et son éventuel ravisseurCapture d’écran: Kotaku

Le rédacteur en chef du week-end de Kotaku a choisi de passer l’aspirateur sur Morty et s’est senti coupable à ce sujet:

Je regrette d’avoir aspiré ce fantôme. Morty, je suis désolé. Vous étiez une grande partie de ce qui est facilement mon niveau préféré dans Luigi’s Mansion 3. Vous méritiez d’être épargné par le vide. J’espère que les autres ne font pas mon erreur.

“Nous avons pensé à faire en sorte que vous ne puissiez pas attraper le fantôme”, a déclaré Ikebata à propos de Morty, “mais nous pensions qu’il y aurait des joueurs qui voudraient tous les attraper, alors nous avons donné la possibilité d’attraper / de ne pas attraper le fantôme au joueur. Quand on regarde la réponse des utilisateurs, on sent que beaucoup d’entre eux ont du mal à décider s’ils doivent attraper le fantôme, donc j’ai le sentiment que nous avons fait un moment mémorable. »

Est-ce que Zack et ceux qui ont attrapé Morty devraient se sentir coupables? “Cela vous dit quelque chose sur vous-même que vous vous sentiez mal, et qui enrichit l’expérience”, a déclaré Holliday.

Ikebata a ajouté: «De plus, E. Gadd collectionne des fantômes en raison de sa pure curiosité, il n’essaie donc absolument pas de les punir. Luigi le comprend aussi, donc je ne pense pas qu’il regretterait [it] s’il devait capturer Morty. “

Et il y a plus:

Sur la scène de la danse en fin de partie…

Tanabe: «L’équipe nous a d’abord consultés sur la façon dont nous exprimerions cela. “Les fantômes n’ont pas de pieds donc on ne peut pas les faire danser (pas).” “Non, c’est OK de leur faire porter un pantalon. Utilisons-les pour les faire danser! “Au final, ils ont pu réaliser une très belle animation de danse. Quand j’ai vu Luigi entrer dans le rythme, j’ai ri involontairement.

Sur la retenue, les développeurs montrent qu’ils ne sur-utilisent pas certains des meilleurs modes alternatifs du jeu pour le vide pack de Luigi…

Holliday: «Le facteur le plus important est probablement de penser au principe de conception selon lequel plus vous utilisez une capacité spéciale, plus elle perd sa spécificité. Parfois, une impression est faite car elle est rare. Nous avons dû combattre le désir d’utiliser des capacités amusantes d’ailleurs dans le développement du jeu. Il est tentant pour l’équipe de se replier sur des choses qui fonctionnent. »

Sur la différence entre les fantômes colorés principaux du jeu et les fantômes Boo blancs classiques à collectionner et quelles sont leurs origines…

Ikebata: «Quant à la façon dont les fantômes du jeu sont nés, c’est un mystère. Il semble que les fantômes généraux ne vivent que dans cette région et travaillent dans cet hôtel. Les Boos errent librement et se montrent au hasard, il est donc possible qu’ils apparaissent également dans d’autres régions, et pas seulement dans cette région. »

Quant à savoir s’il y avait une gêne avec le reste de Nintendo à propos de l’inclusion de l’appareil Virtual Boy de la société en tant qu’élément du jeu appelé Virtual Boo …

Ikebata: “L’impression avec Virtual Boy est qu’il s’agit d’une” machine spécialisée dans l’expression tridimensionnelle “et qu’elle fait partie de l’histoire de Nintendo. En ce qui concerne la mise dans le jeu, nous avons eu une bonne idée avec le nom Virtual Boo qui a été appliqué dès le début. Au sein de l’équipe de développement, il a été décidé dès le début du développement de l’utiliser comme sujet. Il n’y a pas eu de réponse négative de Nintendo en interne, et cela a été approuvé sans aucun problème. Je pense qu’il y a des utilisateurs qui ne connaissent pas le Virtual Boy, mais ce serait formidable s’ils saisissaient cette opportunité pour en savoir plus sur le Virtual Boy. “

Pour tout détail plus petit, les développeurs aimeraient que les joueurs le remarquent…

Ikebata: «Lorsque Toad vous suit, vous pouvez cibler Toad avec le Poltergust. En lançant Toad, il y a des domaines où vous collectez une grosse somme d’argent. Veuillez essayer de lancer plusieurs choses pendant que vous vous promenez avec Toad. De plus, lorsque vous montez à Morty pour lui parler, essayez de lui apporter diverses choses. Vous pourrez voir diverses réponses de sa part. “

Holliday: «Pendant les vacances, j’ai terminé le jeu en jouant en coopération avec mon tout-petit en tant que Gooigi. J’ai pu l’aider à en profiter, en travaillant avec lui pour contourner les parties difficiles au lieu d’avoir à retirer le contrôleur. Au début, Gooigi était une vision étrange et risquée; il est devenu un jeu d’histoire solo que vous pouvez à tout moment activer et désactiver en mode coopératif. Je suis fier que l’équipe soit restée avec elle et a livré. Je recommanderais de jouer dans les deux sens. C’est différent. »

.