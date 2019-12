Luigi's Mansion 3 est maintenant en train de se vendre mieux que Link's Awakening au Royaume-Uni

Luigi's Mansion 3 a été bien accueilli par les fans et les critiques lors de sa sortie en octobre, alors comment ça se passe sur le front des ventes? Au Royaume-Uni, la troisième sortie de Luigi se déroule de manière assez impressionnante en ce moment dans les classements de jeu locaux, même si elle n'a pas pu revendiquer la première place lors de sa première sortie. Selon GamesIndustry.biz, les ventes du jeu Switch ont augmenté de 49% d'une semaine sur l'autre, et il est passé de la septième à la cinquième place.

Cela le rendrait plus "populaire" au Royaume-Uni que certaines autres versions de Nintendo cette année. Bien qu'il ne puisse pas égaler les ventes de Épée et bouclier Pokémon, il a réussi à se vendre Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe, qui a été mis à disposition au début de cette année, Super Mario Maker 2, et le remake le plus récent, The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Link's Awakening à son arrivée en Europe était le jeu Switch le plus vendu de 2019, déplaçant plus de 430 000 unités dans cette région. En disant cela, il n'a pas fallu longtemps avant l'arrivée de Sword and Shield et a été enregistré comme le deuxième plus grand lancement de jeu Pokémon au Royaume-Uni et le plus grand système exclusif de 2019.

Cela fait suite aux nouvelles que nous avons entendues en novembre à propos de Luigi's Mansion 3 devenant l'entrée la plus vendue de la série aux États-Unis, surpassant le jeu original de Luigi's Mansion. Au Japon, la sortie effrayante de Luigi s'est vendue à 150 000 exemplaires au cours de sa semaine d'ouverture, mais n'a terminé qu'au deuxième rang des charts.

Gardez un œil sur le récapitulatif complet des cartes britanniques plus tard dans la journée.

