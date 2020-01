Luigi’s Mansion 3 nominé pour le New York Best GOTY Award

En octobre dernier, nous avons découvert que le New York Videogame Critics Circle honorerait l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, lors de la 9e cérémonie annuelle des New York Game Awards. Il recevra le prix Andrew Yoon Legend, confirmant son statut de «légende».

Maintenant, les jeux en nomination ont été révélés. La cérémonie elle-même a lieu au SVA Theatre de New York le 21 janvier. Le point culminant de Nintendo est Luigi’s Mansion 3 être nominé pour le meilleur jeu de l’année. C’est contre des titres comme Les mondes extérieurs, Lauréat des Game Awards 2019 Sekiro: Shadows Die Twice, Hideo Kojima’s Échouement de la mort et le hit indépendant, Disco Elysium.

Il y a un total de quatre titres Nintendo en nomination dans la catégorie enfants. Ces jeux incluent Tetris 99, Super Mario Maker 2, Épée et bouclier Pokémon et Luigi’s Mansion 3. Dans la catégorie de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, le Kit Labo VR représente le commutateur. Sur le front indépendant, Jeu d’oie sans titre a la chance de gagner le prix du meilleur jeu indépendant et Pokémon Sword and Shield a également reçu une nomination pour la meilleure musique.

L’une des catégories les plus intéressantes est le prix du meilleur remake, rempli de jeux comme The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Katamari Damacy Reroll, Mario & Luigi: l’histoire intérieure de Bowser + le voyage de Bowser Jr. et Resident Evil 2. Voir toutes les nominations ci-dessous:

Prix ​​Big Apple du meilleur jeu de l’année

Luigi’s Mansion 3

Les mondes extérieurs

Outer Wilds

A Plague Tale: Innocence

Sekiro: Shadows Die Twice

Resident Evil 2

Échouement de la mort

Dire des mensonges

Disco Elysium

Prix ​​du zoo pour enfants de Central Park pour le meilleur jeu pour enfants

Tetris 99

Super Mario Maker 2

Académie d’aventure

Luigi’s Mansion 3

Épée Pokémon, Bouclier Pokémon

Génie du béton

L’oiseau du roi

Prix ​​A-Train du meilleur jeu mobile

Immortal Rogue

The Elder Scrolls: Blades

Sayonara Wild Hearts

Meule

Rayman Mini

Ciel: les enfants de la lumière

Pèlerins

Coney Island Dreamland Award du meilleur jeu AR / VR

Kit Nintendo Labo VR

Sea Hero Quest

Minecraft Earth

Stormland

Trover sauve l’univers

Courroux d’Asgard

Five Nights at Freddy VR: Aide recherchée

Sang et vérité

Off Broadway Award du meilleur jeu indépendant

Ape Out

Ciel sans soleil

Voûte céleste

A Plague Tale: Innocence

Dire des mensonges

Sayonara Wild Hearts

Disco Elysium

Taché de sang: Rituel de la nuit

Jeu d’oie sans titre

Prix ​​Tin Pan Alley pour la meilleure musique d’un jeu

Far Cry New Dawn

Tropico 6

Sayonara Wild Hearts

Borderlands 3

Échouement de la mort

Épée Pokémon, Bouclier Pokémon

Hypnospace Outlaw

Prix ​​de la Statue de la Liberté du meilleur monde

Kingdom Hearts III

Sekiro: Shadows Die Twice

Devil May Cry 5

Échouement de la mort

Les mondes extérieurs

Outer Wilds

Hypnospace Outlaw

Prix ​​Herman Melville de la meilleure écriture

Erica

Dire des mensonges

Les mondes extérieurs

Disco Elysium

Hypnospace Outlaw

Plague Tale: Innocence

Échouement de la mort

La vie est étrange 2

Prix ​​Joltin ‘Joe: Meilleur joueur Esports de l’année

VK Loon

Doinb

Sinatraa

Bugha

Arslan Ash

MKLeo

Prix ​​Great White Way du meilleur acteur dans un jeu

Faye Kingslee comme Nico dans Devil May Cry 5

Norman Reedus en tant que Sam dans Death Stranding

Margaret Qualley comme maman dans

Échouement de la mort

Courtney Hope en tant que Jesse In Control

Debra Wilson en tant que Cere dans Star Wars Jedi: Fallen Order

Tommie Earl Jenkins comme Die-Hardman dans Death Stranding

Alexandra Shipp comme Ava dans Telling Lies

Logan Marshall Green en tant que David dans Telling Lies

Prix ​​Freedom Tower du meilleur remake

Resident Evil 2

ToeJam & Earl: De retour dans le groove!

Katamari Damacy Reroll

Mario & Luigi: l’histoire intérieure de Bowser + le voyage de Bowser Jr.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Captain Award de la meilleure équipe Esports

Astralis (CSGO)

San Francisco Shock (Overwatch)

FPX (League of Legends)

OG (Dota 2)

TSM (Apex Legends)

