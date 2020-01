Luigi’s Mansion 3 Outsold Dark Moon “deux fois plus vite” dans la même période de temps

Nous savons Luigi’s Mansion 3 a extrêmement bien fonctionné sur le Switch. Il a remporté des prix, établi de nouveaux records de vente et a été très apprécié par les fans et les critiques. Pour ajouter à cela, Nintendo a maintenant confirmé que la vente totale de ce jeu au Japon, en Amérique du Nord et en Europe a dépassé les quatre millions d’unités en seulement neuf semaines. Dans l’ensemble, il a vendu plus de cinq millions d’unités à ce jour.

Lors du récent briefing de Nintendo sur les résultats financiers de neuf mois, le président de la société, Shuntaro Furukawa, a comparé ses ventes à l’entrée précédente de la série sur la 3DS:

Comparé à la vente de Luigi’s Mansion: Dark Moon sorti en mars 2013, il est plus de deux fois plus rapide au début de la même période à partir de la sortie. Comparé à Luigi’s Mansion: Dark Moon, sa dynamique de vente est particulièrement plus forte en Amérique du Nord et en Europe, le ratio des ventes à l’étranger a été élevé pour ce titre.

Il a également noté comment les personnes dans la vingtaine étaient les principaux consommateurs de la troisième sortie de Luigi, immédiatement après sa sortie, et a expliqué comment les enfants et la famille se sont amusés pendant la période des fêtes:

De plus, bien que les personnes dans la vingtaine aient été les principaux acheteurs immédiatement après leur libération, le ratio d’enfants et de familles a augmenté à l’approche de la période des Fêtes.

Avez-vous déjà ramassé Luigi’s Mansion 3 sur le Switch? Commentaires ci-dessous.

.