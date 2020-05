Luigi’s Mansion 3 présente son 2e pack multijoueur. Maintenant disponible!

Luigi’s Mansion 3, l’un des meilleurs titres Nintendo Switch de 2019, continue d’élargir ses options de jeu. Annonce de votre pack multi-jeux, axé sur le jeu multijoueur local et en ligne, nous a fait savoir que le contenu supplémentaire qui serait ajouté dans deux parties. Le premier, arriverait au cours du dernier mois de mars, nous a présenté trois mini-jeux et trois costumes exclusifs pour la tour de défi, qui à son tour apporterait trois nouveaux étages de jeu exclusifs (un thème pour chaque costume). Cependant, la deuxième partie n’avait pas de date fixée au-delà de son arrivée avant l’été 2020 … jusqu’aujourd’hui. Et est-ce Le deuxième pack de contenu téléchargeable tant attendu pour Luigi’s Mansion 3 est maintenant disponible à ajouter à notre console.

Luigi’s Mansion 3 s’habille à la maison

Dans ce deuxième pack de contenu téléchargeable, nous ajoutons trois autres costumes exclusifs (avec leurs plantes spéciales respectives), ainsi que trois nouveaux mini-jeux pour jouer Luigi contre Luigi en mode local. Les trois costumes, appelés Les incroyables Luigi, Paleontoluigi et Luigi bucanero, nous permettent de visiter les étages qui coïncident avec notre thème lorsque nous jouons à la Tour des Défis. Ainsi, si nous avons de la chance, nous pourrons démontrer notre habileté (ou notre peur) dans les suites magiques, le musée d’histoire surnaturelle et «El salmonente» chacun, en plus, avec des fantômes à thème pour l’occasion.

Dans le cas des mini-jeux, nous pouvons affronter nos amis et notre famille dans le nouveau Hockey noir avec l’aide de Succionaentes GOM-1L, traversez une course d’obstacles pendant que nous obtenons toutes les pièces que nous pouvons dans le Illusion flottante, ou participer au juste prix La bonne mesure, où nous devrons essayer de nous rapprocher le plus possible du nombre qui marque l’échelle géante pendant que nous affrontons les fantômes et esquivons les bombes.

Êtes-vous prêt à participer à tous les nouveaux défis qui se dirigent vers Luigi et Gomiluigi? Nous aussi! Pour cette raison, vous aurez bientôt notre avis sur le pack multijeux Luigi’s Mansion 3 ici, sur NextN. Ne le manquez pas!

