Luis Alfonso Mendoza, voix de Gohan dans Dragon Ball, est décédé

Nous regrettons de signaler que Luis Alfonso Mendoza, qui a prêté sa voix pour donner vie à Gohan dans le doublage latino-américain de Dragon Ball, Il est décédé à l’âge de 55 ans dans la nuit du 29 février 2020.

Selon les rapports, Luis Alfonso Mendoza a été assassiné, avec sa femme et un autre membre de la famille dans le quartier de Portales Norte, CDMX. La mort de l’acteur de la voix a été confirmée par Mario Castañeda, Lalo Garzo, qui ont prêté leur voix et respectivement à Goku et Krillin dans Dragon Ball, et au journaliste Janosik Garcia.

Il y a quelques jours à peine, nous avons ri avec mon regard naufragé, et aujourd’hui vous n’êtes pas Luis Alfonso … Quelqu’un me l’explique …! Heureusement, vous restez dans le cœur avec vos rires et vos blagues et les souvenirs de tant d’années … Hier était un jour triste …

– Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) 1 mars 2020

Mes amis, malheureusement c’est vrai. C’est horrible de donner ce type d’informations et je suis la personne la moins indiquée pour le faire, mais en effet mon cher Luis Alfonso Mendoza, un grand comédien, est décédé aujourd’hui. Nous en avons eu un autre gros. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE

– Lalo Garza (@LaloGarx) 1 mars 2020

L’acteur doubleur Luis Alfonso Mendoza est assassiné, en compagnie de sa femme et d’un autre parent.

On se souviendra toujours de Luis Alfonso pour avoir donné la voix à plusieurs personnages de télévision emblématiques tels que Joey de Friends, Gohan de Dragonball et Carlton de The Prince of Rap.

Tragédie pic.twitter.com/3jycChvuWo

– Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) 1 mars 2020

Luis Alfonso Mendoza est né le 20 novembre 1964 à Mexico et était connu pour être la voix d’adolescents et d’adultes Gohan dans Dragon Ball, Daniel LaRusso dans Karate Kid, Count Patula, Leonardo dans les Ninja Turtles, Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, Bugs Bunny, Carlton Banks dans The Prince of Rap et plus encore. Il était également annonceur, acteur et réalisateur, mais son travail de doublage est à l’origine de la renommée et de la mémoire de millions de personnes au Mexique et en Amérique latine

Nous regrettons la perte de Luis Alfonso Mendoza et offrons nos condoléances à toute sa famille.

Via: Janosik Garcia

