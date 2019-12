Luminous Avenger iX obtient le combat de boss et le DLC de la chanson

Si Inti Creates est bon dans n'importe quel domaine, cela génère du contenu téléchargeable. Leurs jeux d'action classiques à défilement latéral rencontrent presque toujours une variété d'ajouts après le lancement sous la forme de nouvelles missions, de nouveaux personnages, etc. Le mois dernier, Blaster Master Zero 2 a reçu un nouveau personnage jouable sous la forme de Copen, le protagoniste du jeu de plateforme d'action inspiré de Mega Man X Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX.

Maintenant, les tables ont tourné, et c'est Copen et le gang dont le jeu recevra un nouveau contenu téléchargeable. Une nouvelle mission, une nouvelle chanson et un nouveau costume sont disponibles pour Gunvolt Chronicles, et ils sont tous gratuits jusqu'à fin décembre.

La nouvelle mission supplémentaire disponible en téléchargement s'intitule «vs ???», mais tous ceux qui ont joué au jeu sauront que votre adversaire dans cette bataille n'est autre que Blade, le mystérieux épéiste constamment sur votre queue pendant les événements du jeu principal. . Cela devrait être une bataille de boss incroyablement difficile, mais le battre vous rapportera une mystérieuse récompense.

En plus d'une bataille contre Blade, Gunvolt Chronicles ajoute également une nouvelle chanson au jeu, ainsi qu'un tout nouveau costume pour le personnage de soutien Lola. Vous pouvez activer la fonction de changement de costume pour Lola pour sortir son éblouissante tenue d'idole dans le jeu, et également entendre son dernier single à succès «Raison d’être».

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

[La source]