L’un des développeurs derrière Sega RPG Skies of Arcadia veut “vraiment vraiment” faire une suite

Vingt ans après son lancement sur Dreamcast, Skies of Arcadia pourrait-il faire son retour?

Skies of Arcadia a été lancé en 2000 – un RPG au tour par tour publié par Sega pour le ye olde Dreamcast et plus tard pour GameCube. Alors qu’une suite du jeu était prévue en 2003, elle n’a jamais abouti et les plans pour un nouveau titre dans la série ont finalement été suspendus indéfiniment.

Maintenant, l’un des développeurs originaux du studio Overworks est allé sur Twitter pour confirmer une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux.

Le développeur Kenji Hiruta a retweeté un utilisateur qui a déclaré “[o]L’un des principaux développeurs de Skies of Arcadia pousse les gens à demander le retour de Skies of Arcadia… »

“Fortement”, écrit Hiruta. “Je veux vraiment vraiment développer la suite.”

Hiruta propose désormais d’envoyer à un fan de l’étranger une illustration de l’artiste Skies of Arcadia Itsuki Hoshi, ainsi qu’un autographe, afin d’attirer l’attention de l’éditeur Sega. Les personnes intéressées par le croquis dédicacé doivent simplement suivre son compte Twitter et retweeter son tweet. Un gagnant sera choisi au hasard à la fin du mois.

“Je crois que si ce type de mouvement se développe beaucoup, SEGA pourrait envisager de développer la suite”, écrit-il.

-Ms.Itsuki Hoshi est l’illustrateur de Skies of Arcadia. (et c’est tellement élégant!)

-Elle a accepté de donner cet autographe à un fan d’outre-mer.

-Je paierai les frais pour l’envoyer.

-Je crois que si ce genre de mouvement se développe beaucoup, SEGA pourrait envisager de développer la suite.

Une réédition HD du vénérable RPG Dreamcast d’Overworks a déjà été publiée par Sega. En fait, Sega avait précédemment renouvelé la marque Skies of Arcadia en 2012. Mais encore une fois, rien n’est apparu. Dans une interview accordée à Kotaku l’année dernière, l’ancien producteur du jeu, Rieko Kodama, semblait penser que sa dernière itération sur GameCube était assez un serre-livre pour le jeu.

«Je pense personnellement que [the GameCube’s] Skies of Arcadia Legends a terminé la “coupe du réalisateur” du titre “, avait-elle déclaré à l’époque. «Mais je suis honoré lorsque les fans du jeu qui sont devenus des développeurs de jeux expriment eux-mêmes leur intérêt à créer une suite. Cela me fait plaisir de penser que son héritage se transmet de cette façon. »