L’un des meilleurs joueurs de Smash Bros élève la voix contre Nintendo

Super Smash Bros.est l’une des franchises les plus populaires au monde et a une scène compétitive qui, sans être la plus grande au monde, a beaucoup de fans passionnés. Le problème est qu’il manque le soutien de Nintendo que beaucoup s’attendraient à ce qu’il reçoive. C’est pourquoi l’un de ses joueurs les plus éminents a pris la décision d’élever la voix pour essayer de changer la situation.

Après avoir réussi le Smash Summit 9, Juan “HungryBox” DeBiedma, l’un des meilleurs joueurs de Super Smash Bros. Melee, a élevé la voix contre la situation sur la scène Smash compétitive. Dans son discours, le joueur a invité Nintendo à soutenir la scène compétitive de Super Smash Bros et a souligné l’énorme effort que la communauté met pour maintenir la scène en bonne santé.

«Je sais que c’est probablement un tir aveugle, mais je vais quand même essayer car il y a beaucoup de monde qui regarde. J’espère vraiment que, si quelqu’un de Nintendo regarde ça maintenant, si quelqu’un voit la quantité d’émotion que ces ensembles peuvent générer et tout ce qui va avec: donnez une chance à Melee. Même si ce n’est que la scène Ultimate, soutenez la scène Smash en général.

Il y a des gens qui, chaque jour, transmettent du contenu, participent à des tournois et nous faisons tout pour la communauté. Nous avons cet événement parce que les gens ont gagné de l’argent, et c’est génial, mais Nintendo, je dois dire que je vous aime, mais vous êtes le seul à ne pas mettre de ressources. Regardez Capcom; Regardez cette célébration. Regardez n’importe quel autre jeu, regardez Fortnite », a-t-il déclaré.

Plus tard, Hungrybox a déclaré que s’ils le faisaient, la communauté serait vraiment reconnaissante à Nintendo: «C’est l’étape qui leur manque et, s’ils le faisaient, la culture, l’appréciation qu’ils recevraient ne ressembleraient à rien de ce qu’ils ont reçu. J’espère donc que vous écoutez. C’est probablement un tir aveugle, mais s’il vous plaît, soutenez les tournois Smash. »

Au cas où vous ne le sauriez pas, Nintendo a apporté peu de soutien à la communauté qui aime Super Smash Bros. Dans le cas de Melee, la société a ignoré la communauté au mieux et a combattu leurs intérêts dans les autres. . Pour sa part, avec Ultimate a décidé d’ouvrir plus; Cependant, il l’a fait avec des prix qui laissent beaucoup à désirer. Cela a rendu la vie compliquée pour ceux qui consacrent leur temps à maintenir en vie les compétences du bagarreur mashiro Sakurai.

