L’un des modes NBA 2K20 est désactivé avec la suspension de la NBA par le coronavirus

Le mode NBA Today provoque la fermeture du jeu en l’absence de données de la pause de la ligue.

L’épidémie de coronavirus a entraîné l’annulation et la fermeture de nombreux événements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre industrie. Après le positif de Rudy Gobert cette semaine,la NBA a suspendu la compétitionpar précaution. C’est normal et nécessaire, mais dans un monde connecté, tout changement peut affecter les éléments externes de manière inattendue. Et est-cela suspension de la NBA a provoqué une erreurdans l’un des modes NBA 2K20.

La saga deConcepts visuels et sports 2Kil a une fonction appeléeNBA aujourd’hui, qui vous permet de jouer aux jeux du jour ou de démarrer vos jeux en mode Ma ligueà l’heure actuelle de la saison, avec les statistiques et les résultats de la NBA à ce jour. Cependant, la suspension des matchs a provoqué le calendrier NBA 2K20ne pas avoir de tiers pour obtenir vos données.

Tel que rapporté par certains utilisateurs du jeu sur ResetEra, puis confirmé par Polygon,essayez de créer un jeu My League avec cette fonctionactivé fait que le jeu se lie en boucleessayer de simuler des correspondances qui n’existent pasou sont sans résultats, jusqu’à ce que finalementil “plante” et finit par forcer la sortiedans le menu de la console.

Avec cette erreur, il y a ceux qui n’ont pas mis longtemps à la comparer à l’échec de WWE 2K20 dû au changement d’année, bien que la vérité soit qu’il s’agit d’une erreur très compréhensible. La crise des coronavirus provoque des changements très soudains, et un tel bug n’aurait guère pu être prévu. Il faudra voir quels changements 2K Sports met en œuvre avec la suspension de la ligue, mais d’ici là, voici l’analyse de NBA 2K20.

