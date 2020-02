L’un des points forts de la PS5 serait son système de refroidissement

Aujourd’hui, un rapport a révélé que Sony J’avais du mal à définir le prix de PlayStation 5 Même si Sony précédemment déclaré qu’ils attendaient de voir le prix de la nouvelle console de Microsoft pour régler le PS5Des détails supplémentaires sur la pénurie de pièces font également partie du problème. L’une de ces pièces est un système de refroidissement coûteux. De nombreuses entreprises n’investissent généralement pas beaucoup d’argent dans cette section, mais le rapport Bloomberg Tech indique que la technologie japonaise a opté pour un système de refroidissement plus cher.

La grande majorité des problèmes avec les consoles sont liés aux mauvais systèmes de refroidissement qu’ils apportent à l’intérieur. Le fameux “Red Ring of Death” sur la Xbox 360 et le “Yellow Light of Death sur la PS3” pourraient être attribués à la surchauffe des machines. Cette génération n’a pas tant souffert de ce côté-là, cependant les utilisateurs rapportent que les fans de leurs consoles font beaucoup de bruit avec certains des titres les plus exigeants graphiquement.

Le rapport Bloomberg n’entre pas dans les détails, mais il mentionne ce qui suit:

“Sony a choisi de dépenser plus pour s’assurer que la dissipation de chaleur des composants puissants à l’intérieur de la console n’était pas un problème.”

Cependant, il convient de noter que ce n’est pas une unité plus chère, c’est un composant séparé dans lequel Sony Il dépense beaucoup plus, là où de nombreux autres fabricants préfèrent ne pas le faire. En tant que tel, il devrait s’agir d’une amélioration significative et non d’un simple changement de pièces. En raison de la puissance des consoles suivantes, la chaleur qu’elles dégageront sans aucun doute sera beaucoup plus élevée que celle de la génération actuelle. Sony a également clairement indiqué qu’ils écoutaient leurs consommateurs à quel point les fans du PS4 dans certains titres.

Source: Bloomberg

