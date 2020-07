Lunatone est probablement un extraterrestre et a la capacité de faire s’endormir les gens

Illustration: Pokemon Company / Bulbapedia (Other)

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Lunatone!

Détails Lunatone

Type: Rock / Psychique

Hauteur moyenne: 3 ’03 «

Poids moyen: 370,4 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération III

La semaine dernière, quelqu’un, apparemment un pirate informatique, m’a envoyé un rapport qu’il a trouvé sur un serveur militaire secret. Il a plus de 40 ans! Voici l’intégralité du rapport.

BUREAU DES SCIENCES ET DE LA RECHERCHE DE HOENN DATE D’INCIDENT-⬛⬛⬛ RAPPORT INTEL CLASSIFIÉ: # JP-11202002-NA-M192003 ÉVALUATION DE CLASSIFICATION: OMEGA RUBY DOCUMENTÉ PAR LE CHERCHEUR EN CHEF ⬛⬛⬛⬛⬛ ————————————————————————————— Dr.⬛⬛⬛⬛⬛ a créé ces rapports entre ⬛⬛⬛⬛⬛ -⬛⬛⬛⬛⬛ JOURNAL # ⬛⬛⬛-⬛ Je dois donc admettre que je n’étais pas trop excité quand j’ai entendu que des soldats rapportaient quelque chose qu’ils avaient trouvé. Apparemment, ils étaient en patrouille lorsqu’ils sont tombés sur un site de crash de météores. Quelque chose à l’intérieur les a effrayés et ils sont revenus avec une cage et des fusils. J’ai été choqué quand je suis entré dans mon laboratoire et que j’ai vu cette chose, que nous avons appelée «Lunatone». Il mesure environ 3 pieds et est d’une couleur crème pâle. La chose la plus frappante de cette créature est sa forme. Cela ressemble à une phase de la lune. Aucune idée de ce que cela signifie. Besoin de passer plus de temps à étudier cette … chose. JOURNAL # ⬛⬛⬛-⬛ Après quelques jours d’étude de cette créature, j’ai appris beaucoup de choses. D’une part, il semble pouvoir planer en utilisant une sorte d’énergie invisible. Il s’agit très probablement d’une méthode similaire employée par Pokémon comme Abra. Plus intrigante est la capacité de la créature à endormir les êtres vivants. Cela a été découvert pour la première fois par accident. Mon jeune stagiaire ⬛⬛⬛⬛⬛⬛ vérifiait les signes vitaux de Lunatone et a commencé à regarder le visage et les yeux étranges de la créature. Bientôt, elle m’a expliqué par la suite, elle a commencé à se sentir incroyablement fatiguée et détendue. Un instant plus tard, elle sentit ses pieds glisser sous elle et elle tomba durement au sol, complètement assommée. Bien que cet incident soit alarmant, d’autres tests montrent qu’il n’y a aucun effet secondaire indésirable causé par l’endormissement de la créature. Une étude plus approfondie est nécessaire, mais nous sommes convaincus que cet être pourrait être moins dangereux qu’on ne le craignait au départ. JOURNAL # ⬛⬛⬛-⬛ Il semble que nous nous soyons trompés. Nous pensions que Lunatone était un être paisible et calme. Mais nous nous trompions. Ce matin, un de nos employés est entré dans le laboratoire et a établi un contact visuel avec Lunatone. Avant de pouvoir détourner le regard, ce qui est désormais le protocole standard après l’incident de sommeil, ils ont eu peur de leur sécurité. Un intense sentiment de panique et d’effroi les a vaincus et ils ont complètement gelé. Je l’ai regardé plus tard via l’une de nos nombreuses caméras de sécurité. Le jeune homme finirait coincé là, figé dans la peur, pendant près de 10 minutes avant qu’une autre personne n’entre dans le laboratoire et semble perturber la prise des créatures sur l’homme effrayé. Je recommande une installation de rétention plus sûre car je sais que je crains pour la sécurité et le bien-être de mon personnel. Et une dernière note au général ⬛⬛⬛⬛⬛⬛: La prochaine fois que vous trouverez quelque chose dans un cratère, tirez-le et apportez-moi le corps.

Fan Art préféré

Illustration: Cortoony (Other)

Tellement coloré! Il ressemble aussi à peine à un Pokémon dans cette illustration. Cela me rappelle ces magnifiques affiches à colorier en feutre noir qui étaient si grandes dans les années 90.

Faits aléatoires

Ce n’était pas un vrai rapport. Ou était-ce? (Ce n’était pas le cas.) Lunatone, selon Bulbapedia, est plus actif pendant la nuit et devient plus puissant sous la pleine lune.Lunatone et Solrock ont ​​beaucoup de similitudes et sont tous deux considérés comme des «Pokémon météorite». L’un est comme Dayman et l’autre est comme Nightman.

G / O Media peut recevoir une commission

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Fait amusant: Shiftry n’est pas «méchant» parce qu’il est en fait mal, il vient de Boston. -Jhelter Skelter

Ce n’est pas vrai parce que Shiftry n’a pas du tout mentionné Tom Brady.

Auparavant, voici un autre Pokémon …

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, stupide ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.