L’univers de Star Wars s’agrandit avec la Haute République

Star Wars se développe avec une série de livres et de bandes dessinées explorant une période différente de celle à laquelle nous sommes habitués. La campagne de publication de la Haute République a été annoncée et comprendra plusieurs livres publiés 200 ans avant La Menace fantôme, au sommet de la domination, du pouvoir et de l’influence des Jedi.

Cette histoire sera racontée à travers des romans, des livres pour enfants et des bandes dessinées. Cinq projets ont été annoncés, dont des pièces d’écrivains qui ont une expérience antérieure dans l’univers Star Wars, comme Charles Soule (de nombreuses bandes dessinées, dont Lando, Poe Dameron et Darth Vader – Dark Lord of the Sith) et Claudia Gray (Star Wars : Leia, Princess of Alderaan et trois autres livres). Elles sont:

Star Wars: The High Republic: Into the Dark (Claudia Gray, roman pour jeunes adultes) Star Wars: The High Republic: A Test of Courage (Justina Ireland, roman de niveau intermédiaire) Star Wars: The High Republic Adventures (Daniel José Older, bande dessinée , IDW Publishing) Star Wars: The High Republic (Cavan Scott, bande dessinée, Marvel) Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi (Charles Soule, roman pour adultes)

Le but de choisir cette fois est que les écrivains peuvent avoir beaucoup de liberté créative – cela ne chevauche pas une période ou un personnage canon établi, de sorte que les écrivains attachés peuvent faire ce qu’ils veulent sans se soucier des autres œuvres de Star Wars là-bas.

La présidente de Lucasarts, Kathleen Kennedy, promet que ces œuvres couvriront “une période plus optimiste et optimiste”, mais aussi qu’il y aura un conflit plus traditionnel de Star Wars: “Mais bien sûr, dans cette nouvelle ère glorieuse, quelque chose de méchant de cette façon arrive.”

Le prochain nouveau film Star Wars arrivera en 2022, bien que ce ne soit pas encore clair. Le réalisateur JD Dillard a récemment été invité à développer un nouveau projet de film Star Wars. Pendant ce temps, il y a beaucoup de Star Wars sur le petit écran: la dernière saison de The Clone Wars est maintenant diffusée sur Disney Plus, une nouvelle saison de The Mandalorian sortira cette année, et une série Obi-Wan est en développement.