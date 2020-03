M. Driller DrillLand arrive sur Nintendo Switch pour célébrer son 20e anniversaire

M. Driller DrillLand a été annoncé pour Nintendo Switch Dans le passé, Nintendo Mini Direct a eu lieu à midi le 26 mars. Cet épisode est la remasterisation du titre classique qui a donné naissance à la saga, car il célèbre le 20e anniversaire du premier jeu, ce qui fait de nous l’un des jeux de puzzle les plus amusants et addictifs de ces dernières années. Sera disponible sur nos consoles du 25 juin de cette même année, même si nous ne savons toujours pas quel prix il aura.

Qu’est-ce que M. Driller?

Certains joueurs ne connaissent peut-être pas cette saga divertissante et stimulante, une saga de puzzle amusante qui nous invite à surmonter les niveaux en creusant, mais ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car pendant notre fouille, nous trouverons différents défis qui peuvent nous faire perdre notre objectif. Voulez-vous en savoir plus sur M. Driller DrillLand?

Ce jeu nous met dans la peau de Susumu Hori, une jeune pelle que vous pouvez creuser dans différentes attractions dans le parc d’attractions de DrillLandMais vous ne serez pas seuls, car vous aurez l’aide de plusieurs collègues qui vous aideront à passer les différents tests que le parc nous proposera. La mécanique du jeu est très simple, notre mission est d’atteindre une profondeur définie en creusant à travers différents types de blocs, certains blocs colorés qui peuvent se combiner pour former des blocs plus grands, ce qui leur permettra d’être détruits en un seul coup et ainsi de pouvoir avancer rapidement sans effort . Mais attention! car lors de nos fouilles, nous perdrons de l’oxygène, qui pourra être remplacé par de petites capsules que nous trouverons en chemin, en plus de surveiller nos têtes car des pierres géantes et d’autres blocs peuvent tomber et nous écraser.

Avez-vous joué à un jeu dans cette saga amusante? Allez-vous donner une chance à ce remastering? Certes, si vous essayez, vous ne le regretterez pas.

Source: Communiqué de presse

