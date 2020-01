Ma copine veut un bébé, mais pas moi

Bonjour, vous tous les nuages ​​électriques de spores de mort, et bienvenue à Ask Dr. NerdLove, la seule colonne de conseils de rencontres pour vous aider avec le nouveau jeu + de votre vie amoureuse.

Cette semaine, nous plongeons directement dans les sujets lourds. Comment gérez-vous les choses lorsque vous ressentez des sentiments pour votre ami sans attaches avec des avantages? Que faites-vous lorsque votre partenaire décide soudainement qu’il veut un bébé, mais vous ne le faites pas? Et comment gérez-vous les choses lorsque les relations deviennent difficiles dans votre relation et que votre ex vous regarde soudain très bien?

Il est temps de charger l’ancienne sauvegarde pour une nouvelle partie.

Faisons cela.

Salut Dr NerdLove,

Il y a trois ans, j’avais récemment quitté une relation de trois ans, précédée d’une relation de six ans. J’étais dans la mi-vingtaine, clairement prête pour le plaisir décontracté, et j’ai sauté dans les applications de rencontres pour la première fois. Je ne cherchais explicitement rien de sérieux et j’ai rapidement rencontré un homme qui cherchait la même chose. Nous étions tous les deux à ce sujet lors de notre premier rendez-vous. Notre chimie physique était intense et nous avons commencé à nous voir au moins une fois par semaine. Cela a duré environ un an. Nous n’en avons jamais vraiment reparlé, mais il a toujours été entendu que nous pouvions voir d’autres personnes simultanément. Je l’ai fait plusieurs fois, mais pour la plupart, j’étais satisfait de notre non-relation.

Voici la partie délicate: j’aurais été satisfait d’être un simple coup de pied décontracté, mais depuis le début, il était toujours très affectueux. Il cuisinait des plats élaborés pour moi (il est un chef amateur et semblait aimer avoir quelqu’un pour s’entraîner), il utilisait régulièrement des surnoms amoureux (“mignonne”, “ma chérie” [I know – gag – but at the time it felt nice]), et nous ferions des activités de type date au moins chaque semaine ou deux. Nous avons partagé beaucoup d’intérêts inhabituels de la culture pop et avons vraiment apprécié de passer du temps ensemble, même à des fins non sexuelles. Il aimait le PDA, ce que je fais aussi (désolé, tout le monde). Il a rencontré tous mes amis de travail quand je l’ai amené à ma fête de vacances d’entreprise. Cela a duré près d’un an et j’étais vraiment à l’aise avec notre dynamique ouverte (je n’appellerais pas cela une relation ouverte car nous n’avons jamais utilisé des mots comme «petit ami», «petite amie» ou «relation»).

Puis j’ai éloigné deux États. J’ai essentiellement dit: “c’était amusant tant que ça a duré, merci pour les souvenirs!” Mais il a dit qu’il espérait que ce ne serait pas la dernière que nous nous voyions. Puis, il s’est envolé spécifiquement pour me rendre visite dans ma nouvelle ville un mois plus tard et nous avons passé un week-end amusant et romantique ensemble. Je ne connaissais personne dans ma nouvelle ville et j’étais ravi d’avoir cette fois avec lui. Il m’a donné un collier qu’il m’avait acheté en vacances. Quelques mois plus tard, j’ai visité sa ville pour travailler et nous avons passé un autre week-end ensemble. Quelques mois plus tard, il avait l’intention de visiter à nouveau ma ville, cette fois en partie pour rencontrer de vieux amis, mais avait réservé la moitié du voyage pour passer avec moi. Il m’a présenté à un ami d’enfance.

À ce moment-là, j’avais commencé à le manquer. Comme, ça faisait mal physiquement d’être dans un état différent de lui. Pendant sa visite, je lui ai dit en fait que je l’aimais. J’ai dit que je ne pensais pas qu’il ressentait la même chose, mais que j’étais surpris par la façon dont mes propres sentiments avaient évolué et je ne pensais pas qu’il était impossible que la même chose soit vraie pour lui – j’avais juste besoin de savoir de toute façon .

Pour faire court, il ne ressentait pas la même chose. Il a fait un commentaire sur le fait qu’il se sentait peut-être amoureux de moi au moment où je m’éloignais, mais il ne pouvait jamais se voir monogame avec qui que ce soit. Il a également expliqué qu’il voyait quelqu’un d’autre régulièrement depuis un certain temps – j’ai maintenant déduit que cela se produisait probablement tout le temps que nous nous connaissions et que cela ressemblait à une relation ouverte à part entière, bien qu’il n’ait pas utilisé cette expression ; Honnêtement, je suis encore confus par cet élément, mais je me sentais à 90% assuré qu’il ne trompait personne avec moi.

J’ai minimisé ma douleur, j’ai traversé le reste de ce week-end, puis je lui ai rendu visite à nouveau dans sa ville quelques semaines plus tard, à la fin de laquelle j’ai dit au revoir pour de bon. Il comprenait pourquoi les choses étaient devenues trop douloureuses pour que je continue mais voulait toujours rester en contact. Je ne voulais vraiment pas et je n’ai pas voulu.

Flash forward: mon petit ami actuel a été franc à l’idée d’être fou de moi et de vouloir être avec personne d’autre depuis notre premier rendez-vous. Nous avons un an et demi, il est l’amour de ma vie et je ne pourrais pas être plus heureux.

Cela a pris des mois, mais j’ai surmonté la douleur de ce rejet. Aujourd’hui, je n’ai aucun désir d’être avec cet autre gars et je suis content que les choses se soient finalement passées comme elles l’ont fait. Mais je déteste que penser à lui ramène toujours la douleur et la confusion de cette époque, et je pense que si je pouvais juste comprendre exactement ce qui m’est arrivé, je serais mieux équipé pour me laisser aller complètement. J’ai besoin d’entendre à quoi cela ressemble de l’extérieur. C’était la seule fois où j’ai eu le cœur brisé mais je ne sais pas si je pense qu’il était un con ou si j’ai juste eu un cas malchanceux d’amour non partagé.

Étais-je un idiot pour développer mes sentiments? Ai-je tort de me sentir un peu … secoué? Ai-je tort de me sentir frustré d’avoir blessé mes sentiments lorsque je suis entré dans cette offre d’un arrangement 100% décontracté?

Une dernière pensée: j’ai un soupçon totalement infondé que ce gars pourrait avoir des problèmes de dépendance au sexe / à l’intimité – non seulement parce qu’il ne semble jamais avoir assez de sexe (et a mentionné utiliser des applications de rencontres pour trouver une entreprise décontractée en vacances) mais à cause de la façon dont il se glissa facilement dans des habitudes affectueuses avec moi. Curieux de savoir si cette possibilité vous saute également aux yeux.

Merci d’avance pour votre perspicacité,

– Récupération d’une baise d’esprit

Je ne suis absolument pas surpris que vous ayez ressenti des sentiments, RFAMF. Je peux vous dire exactement ce qui s’est passé: votre ex-FWB vous traitait comme une petite amie. Pour tout ce que vous disiez tous les deux que vous ne vouliez rien de sérieux, que c’était décontracté et qu’il n’y avait pas de cordes à supposer… eh bien, vous agissiez certainement comme un couple en tout sauf le nom.

Je veux dire, des surnoms mignons, des dates, des cadeaux, des rencontres avec vos amis et collègues, des week-ends romantiques? C’est tout le comportement de couple. Et l’une des bizarreries bizarres du comportement humain est que nous sommes de mauvais menteurs; si nous nous comportons d’une certaine manière assez longtemps, nous commençons réellement à ressentir de cette façon. C’est en partie pourquoi les acteurs qui jouent des couples dans les films se retrouvent si souvent dans les relations; parcourez les mouvements suffisamment de fois et votre cerveau absorbe toutes ces entrées et suppose «Oh, nous devons être amoureux!» et commence à pomper de l’ocytocine et tout à coup, vous parlez de la quantité de chimie que vous avez et de la façon dont cela doit SIGNIFIER quelque chose.

C’est pourquoi la clé pour maintenir une relation décontractée est que vous n’agissez pas comme un couple. Il est incroyablement facile de se glisser dans un cadre relationnel sans le vouloir en traitant vos rencontres comme des dates. Escapades romantiques, dîners aux chandelles, fleurs et surnoms mignons définissent tous les attentes; vous vous entraînez à le voir comme une date et votre cerveau commence à réagir en conséquence.

Les gars? Tu as fait tout ça. Et vous avez ressenti des sensations. C’était plus ou moins inévitable.

Maintenant, cela ne signifie pas que la seule chose que vous pouvez faire est de détruire une chambre d’hôtel comme deux stars du rock cokéfiées, cela ne signifie pas non plus que vous ayez juste une dynamique de hit-it-and-quit-it dynamique pour votre relation. Ce n’est pas parce que votre relation est décontractée que vous traitez votre partenaire avec désinvolture. Aucune condition attachée ne signifie pas que vous n’avez pas à traiter les sentiments de votre partenaire comme ils importent. Une relation occasionnelle est toujours une relation, et le fonctionnement d’une relation nécessite de la communication et de la clarté. Vous voulez être sûr que vous êtes tous les deux sur la même page, et si les choses ne fonctionnent pas – ou si l’un d’entre vous commence à avoir l’impression qu’il aimerait peut-être des chaînes après tout – il est important que vous vous sentiez comme vous peut parler et dire des choses. Tout simplement parce que vous n’avez pas d’attente d’engagement ou d’avenir ensemble à long terme, cela ne signifie pas que quiconque apprécie d’être traité comme un jouet sexuel avec des jambes.

C’était donc avec toi et ton beau. Le fait que vous ne soyez pas tous deux «officiels» ne signifie pas que vous pouvez sauter cette partie. Et en conséquence: vous vous êtes retrouvé avec deux attentes très différentes et vous vous êtes blessé.

Mais je ne pense pas qu’il ait fait cela intentionnellement. Je ne pense pas qu’il ait fait tout son possible pour vous accrocher juste pour qu’il puisse arracher le tapis sous vous ou qu’il se secouait le cœur pour des rires comme un douchebag dans un film indépendant des années 90. Je ne pense pas non plus qu’il ait eu des problèmes d’engagement ou qu’il y ait quelque chose de psychologiquement mauvais avec lui. Cela ressemble beaucoup plus à votre désir de remblayer une raison qui rend cela plus malveillant ou une faille en lui pour expliquer les choses.

Je pense que la vraie réponse est beaucoup plus simple et plus banale: je soupçonne qu’il ne lui est jamais venu à l’esprit d’agir différemment. C’est comme ça qu’il est avec les gens avec qui il sort, mais comme vous n’avez pas dit le mot magique “D”, alors clairement vous n’étiez PAS ensemble, rien de tout cela ne devrait vous affecter et donc tout était cool.

Je pense qu’il était probablement sincère dans son sentiment … juste ignorant comment ses actions allaient se révéler.

C’est le rasoir de Hanlon en action: ne présumez jamais de la méchanceté quand le comportement de quelqu’un pourrait également être expliqué par la stupidité.

La vérité est que beaucoup de gens veulent une relation décontractée mais ne savent pas comment la maintenir, alors ils la traitent comme une relation régulière et se confondent lorsque leurs partenaires sont blessés par la façon dont ils agissent. Mais le fait qu’ils ne voulaient pas leur faire de mal ne fait pas moins mal.

C’était donc avec vous: votre relation était moins décontractée que ce que vous aviez prévu, et vous vous êtes donc blessé. Le fait que ce soit par ignorance et non par malveillance ne fait pas moins mal. Ça craint toujours, mais cela peut aider à se rassurer en sachant que c’était simplement une erreur humaine.

Laissez cela vous donner la fermeture dont vous avez besoin, afin que vous puissiez tirer le rideau sur cette relation particulière. Le passé n’est qu’un prologue, et ces choix (et erreurs) vous ont conduit là où vous êtes maintenant: heureux avec un partenaire incroyable. C’est, je pense, la chose importante à retirer de cela.

Bonne chance.

Bonjour Doc,

Je vous écris à A) j’espère obtenir des conseils bien nécessaires et B) juste pour tout sortir de ma tête en l’écrivant.

Donc la situation: je suis un gars de 32 ans d’Australie. Ma copine de presque 1 an et demi a 36 ans et je suis follement, profondément amoureuse de cette dame.

Pour certains antécédents, nous avons commencé notre relation en tant qu’arrangement non monogame décontracté, où elle est restée monogame mais m’a encouragée à sortir et à voir d’autres personnes. Je n’ai vraiment pas ressenti le besoin d’agir là-dessus, et j’étais pour la plupart heureuse d’être relativement monogame aussi, mais à quelques reprises j’ai vu d’autres personnes, elle en était consciente et imperturbable. nous vivons également assez loin les uns des autres, donc notre relation a consisté pour la plupart du temps à échanger des messages tout au long de la semaine et à nous voir quand nous pouvions, soit le week-end, soit le soir de la semaine si nous pouvions le balancer, pour un rendez-vous intime.

Récemment, pendant que nous étions sortis dîner, nous avons discuté de la possibilité d’avoir des enfants, car nous nous sommes beaucoup rapprochés et moins décontractés au cours de la dernière année, et ce genre de choses commence naturellement à apparaître à ce stade de notre relation.

Elle craint de ne pas pouvoir avoir d’enfants si elle attend plus longtemps.C’est donc une priorité pour elle à ce stade de sa vie, et c’est quelque chose qu’elle veut faire au cours des 12 prochains mois. D’un autre côté, je ne veux en aucun cas d’enfants, ce à quoi j’ai beaucoup réfléchi au cours de la dernière décennie et ce n’est pas une décision que je prends à la légère.

Nous en avions parlé lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous pensions vraiment être un problème, car nous supposions que la nature décontractée de la relation l’aurait déjà vue suivre son cours, donc pour revenir cela maintenant et d’avoir un tel conflit de priorités l’a beaucoup affectée, et elle en est manifestement bouleversée.

Alors que faisons-nous?

Peu importe le choix que nous faisons, j’ai l’impression que quelqu’un va être aux prises avec la décision pour le reste de leur vie.

Cette fille signifie tout pour moi et je n’ai jamais ressenti cela pour un autre être humain. Tout ce que je veux, c’est qu’elle soit heureuse, mais si je fais un compromis là-dessus, j’apporterai une autre vie humaine sur cette planète, avec laquelle je suis profondément en désaccord éthique.

Tout conseil ou suggestion serait grandement apprécié, car je ne sais pas quoi faire.

Cordialement,

UnDad Nightmare

Avant d’arriver à votre situation spécifique, UDN, je voudrais parler un peu de la maintenance des relations. Beaucoup de couples parleront de leurs attentes et de leurs objectifs lors de leur premier discours sur la définition de la relation… mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est qu’il s’agit d’une conversation continue. Les relations ne sont pas des choses statiques, taillées dans du marbre et aussi immuables que les montagnes. Les relations sont organiques et elles grandissent, changent et s’ajustent avec le temps. Les gens changent, les priorités changent et les besoins changent dans la relation. Cela signifie que la relation elle-même change également, ce qui signifie que les personnes impliquées doivent pouvoir revoir ce que cette relation signifie pour elles.

L’autre chose à garder à l’esprit est que les relations ont aussi une durée de vie. Toutes les histoires d’amour ne sont pas censées être un poème épique. Certaines histoires d’amour sont une histoire courte. Certains ne sont qu’un sale limerick. Cela ne signifie pas qu’il y a quelque chose de mal dans la relation ou que ce fut un échec parce que l’un de vous n’est pas mort en selle; cela signifie simplement que votre relation vous convenait pendant un certain temps, puis est arrivée à sa conclusion naturelle.

Donc, malheureusement, c’est avec vous en ce moment. Je déteste vous dire cela, UDN: il n’y a aucun moyen de cadrer ce cercle particulier. Il n’y a aucun moyen de faire des compromis pour avoir des enfants. Vous ne pouvez pas simplement avoir un enfant pendant un an ou deux pour le tester et le renvoyer si vous décidez que ce n’est pas pour vous. Il ne fonctionnera pas non plus. tout ce que cela fait est de garantir que vous allez être exactement dans la même situation, mais pire encore parce que votre petite amie ressent le pincement du temps. Des options comme congeler ses œufs ne fonctionneront pas non plus parce que… eh bien, vous avez déjà pris votre décision.

La dure et froide vérité est que l’un de vous va obtenir ce qu’il veut et l’autre non. Et vu l’ampleur de ce choix, cela va être sismique pour celui qui doit renoncer à son désir. Et c’est le genre de chose qui peut prendre une relation qui aurait été un succès – parce que vous pouvez toujours avoir une relation réussie, même si elle prenait fin – et tout cajoler dans l’amertume et le ressentiment.

La chose à garder à l’esprit est qu’il n’y a pas de bon ou de mauvais gars ici. Ce n’est pas un défaut dans votre relation ou un signe que vous avez fait quelque chose de mal. Vous aviez raison l’un pour l’autre pendant un an et demi, vous étiez ensemble… mais maintenant vous deux avez grandi et changé, et ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionnera tout simplement pas maintenant.

J’aurais aimé avoir des conseils plus heureux pour vous, mais si vous êtes tous les deux dans une impasse, alors la chose la plus gentille à faire serait de rompre. Si avoir un bébé est un incontournable pour elle, surtout dans un délai d’un an, alors la meilleure chose pour elle est de trouver quelqu’un qui veut en avoir un. Si vous êtes déterminé à ne jamais avoir d’enfant, alors vous voulez trouver un partenaire qui est également sur la même page que vous.

Et si vous êtes déterminé à ne jamais vouloir d’enfant, alors je vous suggère fortement d’aller vous faire faire une vasectomie. La possibilité de retirer les enfants de la table contribuera à réduire les chances que cela se reproduise à l’avenir et à garantir que le hasard ne puisse pas vous enlever le choix.

Bonne chance.

Cher Dr NerdLove:

Je suis heureux de trouver votre site et de savoir comment vous avez donné des conseils à des amants en difficulté, docteur. Je veux savoir ce que vous pensez que je veux me connecter avec mon ex.

En ce moment, je suis dans une relation de 5 ans avec quelqu’un qui m’a traité avec respect et tant de gentillesse. Cependant, il a eu des problèmes dans sa vie qui ont finalement conduit à sa dépression. Cela dure depuis des années maintenant et a vraiment nui à notre relation. Nous nous aimons et je veux qu’il soit heureux … mais je suis déjà fatigué.

La semaine dernière, j’étais avec mon ex, car nous avons les mêmes amis. Cela fait 5 ans que je ne l’ai pas vu pour la dernière fois et maintenant j’ai cette envie de lui parler et même de faire des choses interdites. Il a tenté de me parler, mais je ne me suis pas beaucoup engagé dans la conversation parce que je ne veux pas inquiéter mon petit ami actuel. Cependant, plus j’essaie d’oublier mon ex, cela ne fait que me donner plus envie. Nous n’avions pas une bonne fermeture. La fin était vraiment mauvaise. Mais la chimie est toujours là.

Je dois dire ces choses:

J’adore mon petit ami, mais je voulais un peu d’air frais loin de toute la tristesse dans laquelle il se trouve depuis si longtemps.

Je ne choisirai pas d’être dans une relation engagée avec mon ex parce que je ne peux pas lui donner l’amour et l’appréciation que je peux donner à mon courant.

Je veux tricher et c’est vraiment faux. Aidez-moi!

Déchiré entre deux amoureux

Tout d’abord: je vous suggère d’aller lire ma chronique précédente. Ce que j’ai dit à Dream Lover à propos de ses fantasmes sur son ex s’applique aussi à vous.

Mais la prochaine chose que vous devez faire est de commencer à reconnaître ce qui se passe ici. Vous êtes frustré et fatigué parce que les problèmes de santé mentale de votre petit ami vous affectent également. C’est compréhensible; nous n’en parlons pas parce que cela semble insensible et cruel, mais cela peut être difficile de vivre avec quelqu’un qui souffre de dépression. Cela peut être frustrant et épuisant parce que vous avez l’impression d’essayer de réparer ou d’atténuer les choses, et ce n’est vraiment pas le cas. L’épuisement professionnel des gardiens est une chose, le traumatisme d’occasion est une chose et il peut être difficile de naviguer parce que… eh bien, vous vous sentez comme un connard pour même admettre que cela vous affecte. Je veux dire, intellectuellement, vous savez très bien que ce n’est pas de leur faute, mais cela ne l’empêche pas de vous affecter.

Donc, vous vous sentez stressé et épuisé par la situation de votre petit ami – et j’espère vraiment qu’il se fait soigner pour sa dépression – et votre ex vient avec vous. Et alors que les choses se sont peut-être terminées par le feu, le sang et les cris… merde, il est encore plus chaud qu’un volcan en éruption.

Et comme un volcan, il promet de tout faire exploser… en désordre et partout. C’est ce que vous recherchez en ce moment.

Une partie de ce que vous vivez en ce moment est simplement le contraste entre votre petit ami – déprimé, épuisant – et votre ex – chaud, volatil, ne s’accompagne pas de chaînes ou de complications. Cette différence est séduisante. Mais l’autre chose qui est si séduisante en ce moment, c’est que le baiser détruira votre relation avec votre petit ami. Ce n’est pas que vous vouliez autant que votre ex qu’il représente une occasion de claquer votre poing sur le bouton d’auto-destruction de la relation. Laisser le mont Saint Hottie exploser représente un moyen rapide et facile de détruire le statu quo et de vous laisser une relation sans complication en l’espace de 30 minutes de bruits spongieux.

Mais je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez réellement. Je pense que c’est juste la frustration qui parle, la voix de votre moi-ombre qui dit “merde ça, tout en morceaux”, pas ce que vous cherchez réellement.

Je pense donc que vous avez besoin de deux choses.

Premièrement: je pense que vous avez besoin d’un peu de temps loin de votre petit ami. Pas votre relation, mais juste un peu de «vous». Peut-être un voyage avec tes amis. Peut-être juste le temps de sortir de la maison pour faire des choses que vous aimez et laissez-vous recharger vos batteries. Se brûler au nom d’être un «bon» partenaire n’est qu’un moyen de mettre fin à la relation de la manière la plus lente et la plus tortueuse possible. Prendre un peu de temps pour se ressourcer et récupérer est bon pour vous en tant qu’individu ET pour la relation dans son ensemble. Comme dit le proverbe: vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres avec le leur.

Deuxièmement: BLOQUEZ LA MERDE DE VOTRE EX. Bloquez-le sur les réseaux sociaux, bloquez son numéro, refusez de le voir en personne. La façon dont vous traitez la tentation n’est pas d’essayer de vous frayer un chemin à travers cette volonté pure, c’est de vous mettre des obstacles entre vous et cela afin que vous ne puissiez pas simplement «accidentellement» trébucher et atterrir dans son lit. Moins il vous est commode de le rejoindre, plus il est facile de résister à la tentation. Plus le chemin de moindre résistance conduit à de meilleurs résultats – pas à baiser ce mec – plus il est facile de s’en tenir à vos armes.

Vous avez affaire à une situation temporaire; tromper votre petit ami – qui est la voie que vous empruntez en ce moment – est une solution permanente (et désordonnée). Bloquez votre ex, allez recharger vos batteries, aidez votre petit ami à obtenir l’aide dont il a besoin et je pense que vous constaterez que cela aussi passera, sans que vous ayez à détruire des choses dans le processus.

Maintenant, si le moment vient où vous décidez que cette relation ne fonctionne plus pour vous? Alors bien sûr, mettez fin aux choses. Mais vous pouvez terminer les choses avec respect et attention pour votre partenaire, pas seulement en lançant une putain de bombe dans le mélange et en espérant que les éclats d’obus ne font pas trop mal.

Bonne chance.

