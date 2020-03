Ma touche d’entrée BIG-Ass gâche mes plans de clavier mécanique

Je ne savais pas qu’il y avait quelque chose de bizarre sur mon clavier jusqu’à ce que je cherche des remplaçants pour ma touche Entrée. C’est là que j’ai appris que je passais les cinq dernières années à taper avec une abomination.

Il se trouve que ma touche d’entrée n’est pas comme les autres touches d’entrée. C’est plus gros. Beaucoup plus gros. C’est la forme d’un L en arrière et approximativement la zone de ma barre d’espace si tout était écrasé ensemble: parfait pour lancer de gros e-mails avec un gros claquement triomphant mais pas grand-chose d’autre. Je pensais que les touches d’entrée des claviers mécaniques trompés de mes amis et collègues étaient les plus étranges, mais il s’avère que j’ai tout eu en arrière.

J’ai maintenant appris qu’il existe quatre touches Entrée communément connues. L’ANSI est l’horizontale que la plupart des gens ont. ISO est le plus gros, orienté verticalement. Ensuite, il y a les deux variantes en forme de L: une plus étroite appelée big-ass et une plus grosse appelée BIG-ass. Ce terme a apparemment été inventé par ripster55, un commentateur et rédacteur de guide fréquent pour le subreddit de clavier mécanique, en 2010. Même la plupart des gens qui ont des touches Enter à gros cul n’ont pas de touches Enter à grand cul. Et maintenant que je veux enfin remplacer mon bouton Entrée par un clavier personnalisé, je réalise à quel point je suis seul.

Photo: Ethan Gach (Kotaku)

Je veux pimenter la configuration de mon clavier depuis un certain temps. Pendant les vacances, j’ai passé plus de quelques nuits à lire chaque tour d’horizon 2019 des meilleurs claviers et ventes mécaniques. J’étais désespéré de mettre à niveau le clavier mécanique compact Adesso que j’ai acheté chez Microcenter pour 80 $ en 2015 lorsque j’ai initialement construit mon PC de jeu. Un Anne Pro 2 à prix réduit avec Cherry MX Blues – élégant, sans fil et rétro-éclairé – s’est assis dans mon panier Newegg pendant des semaines. Mais je n’ai jamais appuyé sur la gâchette, et bientôt j’étais bien dans la nouvelle année qui allaite un sens renouvelé de la frugalité face aux nouveaux frais de garde d’enfants et d’assurance.

Au lieu de cela, j’ai décidé d’acheter un ensemble bon marché de touches personnalisées pour ajouter de la couleur à mon clavier existant. Après une heure de recherche, j’ai trouvé un ensemble de 20 $ sur Amazon d’une entreprise dont je n’avais jamais entendu parler: “Sunset Ocean”. Quelques jours plus tard, ils sont arrivés, pleins de roses, d’oranges, de rouges, de bleus foncés et de céruléens. Je les aime absolument. Mais malheureusement, maintenant, ma touche d’entrée BIG-ass pose plus de problèmes que jamais.

Dans le processus de remplacement de la lettre et des touches fléchées, j’ai décidé de retirer le reste et de nettoyer mon clavier en profondeur. Cela fait cinq ans, après tout. Oui, c’était dégoûtant, et non, je n’attendrai plus jamais aussi longtemps. Quelques lingettes pour bébé et une poignée de Q-tips plus tard, il est dans un état assez impeccable. À l’exception de la touche d’entrée BIG-ass. Je l’ai enlevé et maintenant je ne peux pas le reprendre. Vraiment, c’est le morceau de plastique le plus maudit que je connaisse.

Les petits capuchons se clipsent simplement sur une petite croix en plastique qui se trouve au-dessus de l’interrupteur. Les touches plus grandes comme ma touche Maj et la barre d’espace ont une charnière en métal pour aider à répartir le poids de chaque pression de doigt plus uniformément. Mais ma touche Entrée a deux barres perpendiculaires l’une à l’autre. Les charnières s’adaptent juste à l’intérieur de minuscules trous en plastique. Je peux insérer une charnière ou l’autre mais pas les deux en même temps. J’ai essayé de retirer les charnières et de les connecter d’abord au capuchon. J’ai essayé de simplement asseoir le clavier sur le dessus de l’interrupteur et de me débrouiller. Rien de tout cela n’a fonctionné et maintenant ce gros coup satisfaisant de frapper le BIG-ass Enter est parti. J’ai passé les deux derniers jours avec elle enterrée dans mon tiroir de bureau en signe de protestation.

Photo: Ethan Gach (Kotaku)

Même si je suis finalement en mesure de revenir sur Houdini, je suis contre un mur de briques essayant de trouver des options pour des remplacements personnalisés. Je veux juste quelque chose avec une couleur soignée ou un design cool. Peut-être même une clé sculptée rose qui a un visage Kirby géant dessus. Étant donné la taille et la diversité d’Internet, je suis sûr que quelqu’un se spécialise dans la création de clés d’entrée BIG-ass personnalisées, mais jusqu’à présent, je les ai trouvées tout sauf faciles à trouver. J’ai parcouru cinq pages en profondeur dans les résultats de recherche Google. Cinq! Je ne recommande pas de chercher aussi loin pour «gros cul».

Peut-être est-il temps d’acheter cette Anne Pro 2 après tout. Peut-être que je dois juste prendre un outil dremel et supprimer l’excès de touche Entrée. Ou peut-être qu’il est temps que je finisse par accepter mon destin et que je devienne un influenceur clé de BIG-ass Enter.

