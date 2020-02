Macaulay Culkin revient à la télévision avec American Horror Story

La dixième saison de Histoire d’horreur américaine a signé Macaulay Culkin comme l’un de ses protagonistes. Cette grande révélation fait partie de l’annonce de Ryan Murphy sur le casting complet de ce nouvel épisode. En plus de Culkin, Sarah Paulson et Even Peters Ils ont également été confirmés pour revenir, ceci après avoir sauté la neuvième saison.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la dixième saison de Histoire d’horreur américaine Ryan Murphy Il a annoncé que cette nouvelle saison rassemblerait certains acteurs préférés des fans, mais n’a jamais donné la moindre idée qu’il recruterait Culkin

Macaulay Culkin est récemment apparu dans certains films comme Party Monster et sauvé !. Culkin Il s’est aussi un peu aventuré dans la section comédie, jouant lui-même dans Le spectacle Jim Gaffigan. Il a même repris son rôle de Kevin McCallisterde Mon pauvre petit ange, pour une campagne de publicité Google en 2018. De son rôle de Henry dans le film d’horreur de 1993, Le bon fils, Culkin Il n’a participé à rien de similaire à ce genre, il sera donc intéressant de le revoir dans ce type de rôle.

Source: Ryan Murphy

