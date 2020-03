Macbooks, iPads et plus encore en promotion à durée limitée

L’iPad le plus abordable d’Apple est devenu encore plus abordable, grâce à une nouvelle vente de Best Buy. La vente de trois jours se déroule à partir de maintenant jusqu’à 8 mars à 22 h HP / 9 mars à 1 h HE. En plus des offres iPad, vous pouvez également profiter de réductions sur les ordinateurs portables MacBook Air et MacBook Pro ainsi que sur les écouteurs Apple HomePod, Beats by Dr. Dre et bien plus encore.

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres bonnes affaires dans la vente du week-end de Best Buy, y compris le haut-parleur intelligent Apple HomePod pour 200 $ et deux écouteurs sans fil Beats by Dr.Dre séparés pour plus de 100 $ de rabais. Vous pouvez voir toutes les meilleures offres ci-dessous, mais assurez-vous de consulter Best Buy pour tout ce qui est en vente, y compris les téléviseurs 4K, les ordinateurs portables et bien plus encore.

iPad

32 Go – 280 $ (329 $) | 128 Go – 360 $ (429 $)

Le dernier modèle d’iPad dispose d’un écran de 10,2 pouces et prend en charge Apple Pencil et Smart Keyboard, bien qu’il dispose toujours de la même puce A10 Fusion de la génération précédente. Ce n’est pas une mauvaise chose, car il est toujours parfaitement capable de jouer, de modifier et d’autres opérations intensives – bien que si vous voulez plus de puissance qui durera plus longtemps, l’iPad Air mérite d’être étudié.

L’iPad de base est toujours idéal pour des jeux comme Fortnite et Call of Duty Mobile, tout en étant un excellent moyen de diffuser des films et des émissions de télévision, de lire des bandes dessinées et des livres et de surfer sur le Web en déplacement. Il est également livré avec 32 Go ou 128 Go d’espace de stockage, et vous pouvez choisir entre trois couleurs différentes ainsi que s’il dispose d’une connectivité cellulaire en plus du WiFi.

MacBook Air 13,3 pouces

128 Go – 900 $ (1 100 $) | 256 Go – 1100 $ (1300 $)

Le MacBook Air est l’ordinateur portable d’entrée de gamme d’Apple, et il est parfait pour l’écriture, les jeux occasionnels et le montage léger ainsi que pour le divertissement. Il est disponible en trois couleurs différentes et dispose de 128 Go ou 256 Go d’espace de stockage. Le MacBook Air est parfait pour travailler sur des essais et regarder YouTube lorsque l’enseignant ne regarde pas.

MacBook Pro 13 pouces

128 Go – 1 050 $ (1 300 $) | 256 Go – 1 500 $ (1 800 $) | 512 Go – 1700 $ (2000 $)

Le MacBook Pro présente des spécifications plus puissantes que le MacBook Air, ce qui le rend meilleur pour l’édition vidéo, audio et photos ainsi que pour les jeux et autres activités de production. Si vous avez besoin de quelque chose qui peut gérer des applications plus intensives, alors le MacBook Pro est fait pour vous. Le MacBook Pro est disponible en deux couleurs différentes avec trois options d’espace de stockage différentes: SSD de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

MacBook Pro 16 pouces

512 Go – 2 200 $ (2 400 $) | 1 To – 2600 $ (2800 $)

Les membres My Best Buy peuvent obtenir le modèle MacBook Pro 16 pouces, qui est le plus puissant des trois MacBooks en vente – heureusement, il est gratuit de créer un compte My Best Buy. Il existe deux versions différentes: une avec 512 Go et une AMD Radeon Pro 5300M et une avec 1 To et 5500M. Ce MacBook est capable d’une production intensive et de jeux plus intensifs, donc si vous cherchez quelque chose avec encore plus de puissance, alors ce MacBook est fait pour vous.

Apple HomePod

200 $ (300 $)

Le HomePod est le haut-parleur intelligent d’Apple. Il a Siri intégré, ce qui signifie qu’il peut vous aider avec tout ce que votre iPhone peut, mais avec un haut-parleur de bien meilleure qualité – vous aurez besoin d’un iPhone, iPad ou iPod Touch pour configurer le HomePod. Il est livré avec quatre mois gratuits d’Apple Music pour les nouveaux abonnés uniquement.

Beats by Dr. Dre – Écouteurs sans fil PowerBeats³

90 $ (200 $)

Les écouteurs sans fil PowerBeats³ offrent jusqu’à 12 heures d’autonomie et Fast Fuel, ce qui donne aux écouteurs une charge d’une heure après cinq minutes de charge avec une batterie faible. Les écouteurs sont livrés avec quatre mois d’Apple Music tant que vous êtes un nouvel abonné.

Beats by Dr. Dre – Casque sans fil Beats Studio³

200 $ (350 $)

Le casque sans fil Beats Studio³ est une paire d’écouteurs haut de gamme offrant jusqu’à 22 heures d’autonomie. Il dispose d’une annulation de bruit adaptative pure en plus de la connectivité Bluetooth. Il est également livré avec quatre mois d’Apple Music pour les nouveaux abonnés.

