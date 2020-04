Madden NFL 21 révèle son joueur de couverture

Lamar Jackson sera celui qui embellira la couverture de l’édition de cette année.

La NFL a été l’une des ligues sportives les moins touchées par la crise sanitaire mondialeet, bien que l’état des activités de masse d’ici à l’automne soit encore un mystère, pour l’instant, le calendrier des activités continue, et une partie de ce programme impliquecouverture révèle pour Madden NFL 21, dont le protagoniste ne sera ni plus ni moins queLamar Jackson, quart-arrière des Ravens de Baltimore, qui l’a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux.

Il a été nommé joueur le plus utile la saison dernièreLa sélection de Jackson est parfaitement compréhensible, étant donné qu’il a été nommé joueur le plus utile la saison dernière, avec plus de3000 mètres par voie aérienne et étonnamment plus de 1000 mètres par voie terrestre, dans un étalage d’athlétisme que beaucoup pensaient l’emmener au Super Bowl, un voyage qui a été tronqué dans la ronde divisionnaire.

Bien sûr, leUn autre thème associé à la couverture est la malédiction mythique de Madden., qui dicte que celui qui est choisi pour apparaître sur la couverture, subit un revers dans la campagne suivante. Cependant, plusieurs joueurs ont été sauvés, à commencer par Pat Mahomes, quart-arrière des Chiefs de Kansas City, qui a habillé le match l’an dernier et a fini par être champion. Mais l’année précédente, Antonio Brown savait qu’il avait eu du mal et que sa carrière n’avait pas repris depuis.

“Oui, ils m’ont appelé et ça devrait être sur la couverture de Madden”, a révélé Jackson dans une vidéo via Twitter. “Je ne m’inquiète pas de la malédiction. Patrick Mahomes était sur la couverture et il a remporté le titre de MVP, donc j’espère que c’est la malédiction. Je suis la couverture, merci[por las felicitaciones]. “

Madden NFL 21 devrait faire ses débuts, si la crise le permet, en août, bien que l’état de son développement soit inconnu. Une autre question est de savoir comment jouer la saison prochaine, car imaginer des arènes complètes pour septembre semble encore peu probable. Pour l’instant, le projet est cette semaine et, curieusement, il s’appuiera sur les ressources cinématographiques de Madden pour avoir lieu, en l’absence d’un événement en face-à-face massif, comme cela a été la tradition jusqu’à présent.

