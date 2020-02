Mads Mikkelsen et Michael Keaton pourraient-ils sortir dans The Witcher?

La série Witcher est devenue un phénomène. Non seulement c’est l’une des exclusivités les plus importantes de Netflix aujourd’hui, mais elle a revitalisé cette franchise dans d’autres médias. Maintenant la deuxième saison prévoit d’introduire plus de personnages, Vesemir étant le plus attendu, Le mentor de Geralt et la star de la prochaine série d’animation de Witcher, Nightmare of the Wolf.

Cependant, qui jouera ce personnage? Pour le moment, il n’y a aucune confirmation officielle de Netflix. Selon un rapport, la société de streaming a approché Mads Mikkelsen et Michael Keaton pour leur offrir le papier, Malheureusement, les deux ont rejeté le travail pour des raisons inconnues.

Un autre candidat fort pour ce rôle est Mark Hamill, qui a exprimé son désir de jouer Vesemir, mais, selon l’acteur, n’a pas été contacté par Netflix pour ce travail. N’oubliez pas qu’en ce moment rien n’est confirmé. Il y avait des rumeurs qui suggèrent que Netflix veut un grand nom dans le rôle de Vesemir, mais c’est tout ce qu’il y a eu: des rumeurs.

Fait amusant: le rôle de Vesemir a été offert à Michael Keaton et Mads Mikkelsen. Les deux ont réussi # TheWitcherNetflix Saison 2

– Daniel Richtman (@DanielRPK) 18 février 2020

Sur des sujets connexes, Kristofer Hivju, acteur de Game of Thrones, rejoindra la deuxième saison de The Witcher. De même, la série a augmenté les ventes de jeux et de livres de cette propriété intellectuelle.

Via: Daniel Richtman

