Magearna shabby color disponible en complétant le National Pokédex

Cela fait un mois depuis le départ de Pokémon Home à la fois dans notre Nintendo Switch comme dans notre les smartphones et l’application attendue qui vous permet de connecter tous les titres de cette grande saga continue de corriger les erreurs, dans ce cas, ils ont lancé pour corriger l’erreur qui empêchait d’obtenir Magearna antique terminer la réalisation qu’ils ont proposée.

Avec la sortie de Accueil Pokemon Plusieurs défis ont été relevés pour attribuer diverses récompenses, comme un Pikachu (pour démarrer l’application pour la première fois, sur n’importe quel appareil), Charmander, Bulbasaur, Squirte (pouvoir en choisir un lors du démarrage de l’application sur un appareil mobile), Évoli (lors d’un échange dans la boîte prodigieuse), Pichu (en incorporant le premier autocollant dans le coin personnel de l’App), Rotom (décerné lors du premier échange via GTS) et enfin Vieux Magearna, qu’ils nous ont donné lors de la “finalisation” du Pokédex National dans Pokémon Home.

Bien qu’au début, les formateurs étaient satisfaits de ces cadeaux de la société, nous avons réalisé que dans le cas de Magearna, plusieurs choses se sont produites, pour commencer ils ne l’ont pas accordé pour avoir le Pokédex complet comme annoncé, et il a fallu utiliser plusieurs “trucs” pour obtenir ce Pokémon unique. Ces consisté d’avoir le Living dex (ou en d’autres termes, chacune des créatures de notre Pokémon Home et non seulement enregistrées, et même avec celles-ci, le Pokémon en question n’a pas été accordé non plus, car il était nécessaire changer toutes les cases à l’une des deux parties pour que la demande décide de l’accorder. Heureusement, des lettres ont déjà été prises à ce sujet et finalement peut être obtenu à ce singulier simplement en enregistrant le National Pokédex, sans avoir à avoir toutes les créatures dans notre maison, ce qui était certainement assez fastidieux.

Donc, si vous n’avez pas encore revendiqué ce Pokémon (et l’autre), n’hésitez pas à vous dépêcher et à le faire pour ajouter ces compagnons pour vos aventures à Galar.

